Banda ‘Les Rita Pavone’ lança single 'Rádio Am', a faixa faz parte do disco ‘El Baile Rock’

A banda paraense "Les Rita Pavone" lança hoje, 24, o single "Rádio AM", música que fará parte do primeiro disco do grupo, intitulado “El Baile Rock” com previsão de lançamento no segundo semestre deste ano. O single que mistura o Rock and Roll com influências latinas, está disponível em todas as plataformas musicais e está sendo lançado com o Selo Maxilar.

Gabriel Gaya é garçom, além de ser compositor e cantor e assume na banda os vocais. Junto com ele estão Arthur da Silva na voz e Violão, Jimmy Góes na guitarra, Helênio Cézar no baixo e Luiz Otávio na bateria. "Na banda sou membro fundador, cantor, compositor, produtor e articulador cultural", apresentou-se.

O single lançado reúne influências latinas com o rock. Gaya destaca que a música é apresentada ao público sob o selo “Maxilar”. "Rádio Am é uma composição que tem muita influência de bolero, mas como somos uma banda de rock acredito que é uma latinidade que também é influenciada pelas canções aboleradas da primeira fase dos Beatles e naturalmente (como somos paraenses) também passa pela influência dos Mestres das Guitarradas", destacou.

"Rádio Am será lançada nas principais plataformas de Streaming, mas espero que toque muito nas rádios de Belém, do Pará e do mundo. Estamos viabilizando isso junto ao nosso selo 'Maxilar'", completou falando da expectativa.

Sobre o primeiro disco “El Baile Rock”, a previsão de lançamento é para o segundo semestre, já que a banda completa 10 anos de atividade no dia 11 de novembro deste ano e o grupo deseja celebrar com este produto. "Na verdade, 'El Baile Rock' vai ser nosso primeiro 'disco cheio'. A tendência contemporânea é lançar 'Ep’s', porém a banda tem uma gaveta muito grande de composições, que o formato de Ep não conseguiria comportar", pontuou.

"A maior parte das músicas já está pronta e falta um ajuste ou outro para finalizar o disco. Estamos articulando uma apresentação especial para celebração desse lançamento, mas como não está '100% selado', prefiro não adiantar muita coisa por aqui. Além de que vai ser muito especial. As expectativas são as melhores possíveis, acredito que essa música por evocar esse sentimento de nostalgia vá chegar no coração de muitas pessoas", finalizou.

O último lançamento da banda ocorreu em janeiro deste ano com o single “Guigueiros Guerreiros”, marcando o retorno das atividades musicais, inclusive, com um show intitulado "A Noite dos Guigueiros Guerreiros". A música é um 'reggae-crônica' sobre a experiência do músico da noite e contou que vem de uma expressão derivada de outro idioma. 'Guigueiros' é uma expressão abrasileirada que deriva do termo 'gig' que em inglês quer dizer: 'evento, espetáculo'. Então 'Guigueiro' é alguém que está atrás de um show. “Guigueiros Guerreiros foi o single que marcou a retomada da banda aos lançamentos regulares e reiniciando a divulgação das canções da banda, que há muito vem sendo tocadas nos nossos shows mas que necessitavam desse registro oficial”, concluiu Gabriel Gaya, ao relembrar a música.

Serviço

Lançamento: single "Rádio AM", da banda "Les Rita Pavone"

Data: 24/03, sexta-feira

Plataforma: https://ditto.fm/radio-am

Mais informações: @lesritapavone