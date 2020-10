Banda Fruto Sensual e Markinho Duran vão agitar noite paraense nesta sexta-feira

A mistura do brega paraense e do pop\rock nacional e internacional estarão presentes no repertório da festa Pub Social nesta sexta-feira (23), a partir das 21h, na Cervejaria Oficial, no bairro do Umarizal. A Banda Fruto Sensual e Markinho Duran prometem agitar a noite e colocar as pessoas para dançarem ao som da nova parceria entre os músicos, o single “Melhor de Mim” e outros sucessos.

Os artistas paraenses estiveram recentemente na Rádio Liberal FM para divulgar o feat. O novo hit, “Melhor de Mim”, já está disponível em todas as plataformas digitais.

Banda Fruto Sensual- Foi fundada em março de 1995, na cidade de ltinga, no Maranhão, por Valéria Paiva e Carlos Augusto (Neco). Um ano depois eles voltaram para Santa Isabel do Pará, no qual tocavam em barzinhos e bailes.

Em 2001, a convite de amigos Di's começaram a fazer músicas que homenageavam as aparelhagens fortalecendo o movimento. A cantora Valéria Paiva passou a ser chamada de "A Rainha das aparelhagens".

O primeiro CD foi gravado ao vivo na casa de shows Mauros e vendeu mais de 100 mil cópias. A banda ganhou Disco de Ouro com esse primeiro trabalho, que teve todas 20 faixas estouradas entre o público. Entre os hits estão: “Está no ar”, “Príncipe Negro”, “ltamaraty” e “ Luxuoso Jackson”. A banda gravou quatro DVD´s e mais de oito CD's.

Atualmente, a Banda Fruto Sensual mantém uma agenda lotada com shows por toda região Norte e parte da região nordeste do Brasil.

Markinho Duran - O cantor tem 33 anos de carreira. Ele é considerado um dos maiores representantes da música pop paraense.

Markinho começou profissionalmente na Banda Violeta Púrpura. Depois foi convidado para ser vocalista da Banda Alternativa. Em 1997, ele iniciou a carreira solo, no qual gravou cinco CD´s e dois DVD´s.

Recentemente, o músico lançou um clipe com a cantora Lucinha Bastos, pelo projeto Sons do Pará, da TV Liberal. A música gravada por eles foi “Tarde Demais”.

A banda de Markinho é formada por Samuel Cei (Guitarra), JJ(Baixo), Renato Sinimbú (Teclados) e Alexandre Cunha (Bateria).

Ouça a música “Melhor de Mim”, lançada por Markinho Duran e Valéria Paiva:

SERVIÇO:

FESTA PUB SOCIAL

DIA: 23/10/2020

HORA: 21H

LOCAL: CERVEJARIA UMARIZAL, RUA ANTÔNIO BARRETO, 1176

INFORMAÇÕES: 98374-9740