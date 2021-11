Banda Deliquentes lança videoclipe nesta quarta, 3

Uma das mais antigas bandas de rock, em atividade, de Belém lançou nesta quarta-feira, 3, o novo videoclipe da música 'Um milênio de silêncio', no canal no youtube Xaninho Discos. A canção foi uma das selecionadas pela Lei Aldir Blanc.

Com apoio da Secretaria de Cultura do Pará e produzido pela Mekaron Filmes, a produção traz como cenário um local repleto de lixo e objetos velhos. A banda composta por Jayme Katarro, Paulo Henrique, Pablo Cavalcante e Raphael Lima já atua no gênero rock/hardcore desde 1980.

Reconhecida pelas canções repletas de críticas sociais e política, como 'Gueto', 'Viciado', 'Planetas dos macacos', 'Indiocídios', entre outras, a banda mantém a mesma posição até os dias atuais. Ainda neste dia, 3, o grupo se reunirá em live transmitida no instagram (@deliquenteshc), às 19 horas, para compartilhar sobre o processo de gravação e produção do videoclipe.

Confira o videoclipe: