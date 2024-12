Balé paraense apresenta espetáculo 'O Quebra Nozes' no Theatro da Paz

O espetáculo ‘O Quebra-Nozes’, uma das obras mais clássicas do balé, será apresentada ao público paraense nos dias 07 e 08 de dezembro, às 20h, no Theatro da Paz. Realizada pelo Centro de Dança Ana Unger, a programação contará com uma sessão beneficente no dia 08, às 17h, que contará com a participação da Orquestra Sinfônica Altino Pimenta sob regência do maestro Miguel Campos Neto.

Os ingressos para o espetáculo já estão disponíveis no site Ticket Fácil e na bilheteria do Theatro Da Paz. A renda da sessão beneficente será enviada para o Rotary Club de Belém das Artes.

‘O Quebra-Nozes’ é considerado uma das obras mais importantes entre as que trazem a temática do natal em seu enredo. Através da dança, música e atuação dos artistas no palco, o público embarca em um mundo fantástico repleto de magia e sonhos que se tornam realidade.

O Centro de Dança Ana Unger promete entregar uma apresentação tradicional da obra clássica, mas também com novos olhares que amplificam a diversidade para as interpretações no palco. Participam do espetáculo solistas profissionais e jovens bailarinos, que irão trabalhar juntos em um evento de celebração à arte.

A diretora Artística, Coreógrafa e Bailarina Ana Unger afirma que a apresentação levará ao público revelações de jovens paraenses que se destacaram nas audições para os papéis da obra.

“Tivemos uma audição com a participação de alunos de várias escolas, e muitos deles conquistaram papéis principais, como a Fada Açucarada, a Boneca de Corda e a dança Árabe”, explica Ana Unger.

Outra novidade do espetáculo é a adição de Yasmin Souza, uma bailarina negra que interpretará o papel de Clara, personagem que historicamente sempre foi representada por bailarinas brancas.

“Todo o layout e a programação visual foram inspirados nela. Criamos uma boneca baseada no rosto da Yasmin, que é uma bailarina extremamente virtuosa técnica”, ressalta Ana.

A bailarina Yasmin Souza interpreta a protagonista do espetáculo (Foto: Divulgação)

Outra decisão que aumenta a diversidade na execução do espetáculo é a inserção de um bailarino no corpo de baile de Flocos de Neve e na Valsa das Flores, que tradicionalmente sempre foi composto apenas de bailarinas

“O bailarino Marcelo aceitou o desafio de dança de pontas ao lado do elenco feminino, mostrando que, na arte, o que importa é talento, virtuosismo técnico e formação. Estamos quebrando preconceitos”, declara Ana Unger.

Por fim, a diretora artística destaca que o Centro de dança sempre busca inovações em suas apresentações, mesmo em produções clássicas de balé, como é o caso de “O Quebra-Nozes”, que já foi executado por três vezes. A prova disso é que esta 4ª edição contará com um personagem novo, que não existe na obra original: a ‘Rainha das Neves’, que será interpretada pela própria Ana Unger. “

“Essa personagem não existia nas edições anteriores. Agora, ela ganha vida com um figurino criado por J.R. Alcide Júnior, dando um novo formato à cena icônica dos Flocos de Neve”, explica Ana.

Sobre O Quebra-Nozes

‘O Quebra-Nozes’ combina música, dança e narrativa para contar a história de Clara, uma jovem que embarca em uma jornada mágica durante a noite de Natal. Com música composta por Pyotr Ilyich Tchaikovsky no final do século XIX, a obra foi finalizada em 1892, ano de sua estreia no Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, na Rússia imperial. A coreografia original, criada por Marius Petipa, dá vida ao conto de fadas O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos, escrito por E.T.A. Hoffmann.

Serviço:

O Quebra-Nozes – pela CIA de Dança Ana Unger

Data: 7 de dezembro, às 20h e 8 de dezembro, às 17h

Local: Theatro da Paz