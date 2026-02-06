Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Baldur's Gate 3', jogo do ano em 2023, ganhará série da HBO por Craig Mazin

Estadão Conteúdo

O jogo de videogame Baldurs Gate 3, eleito o melhor jogo do ano em 2023 no The Game Awards - o Oscar do videogame - , ganhará uma adaptação em formato de série pela HBO. O projeto está sendo encabeçado pelo cineasta Craig Mazin, responsável pelos seriados Chernobyl e The Last of Us.

Baseado no universo do RPG Dungeons & Dragons, o jogo conta a história de um grupo de aventureiros e sua jornada fantástica até a cidade de Baldurs Gate. Produzido pelo estúdio Larian Studios em parceria com a Wizards of the Coast - empresa que detém os direitos autorais do D&D -, o game é uma continuação espiritual da duologia Baldurs Gate e Baldurs Gate II: Shadows of Amn, lançados em 1998 e 2000, respectivamente.

Apesar de conter um "três" no título, a trama do jogo é autossuficiente e não requer que o jogador conheça a obra original. O game se tornou famoso por sua capacidade de personalização, sua história complexa e as inúmeras possibilidades de interações e desfechos ao longo da jogatina.

A adaptação da HBO, no entanto, não recontará as múltiplas histórias do jogo, mas sim servirá como continuação dos eventos do final de Baldurs Gate 3. "Depois de investir quase mil horas no incrível mundo de Baldurs Gate 3, é um sonho realizado poder dar continuidade à história que a Larian e a Wizards of the Coast criaram", afirmou Mazin em um comunicado divulgado à imprensa.

"Sou um fã devoto de D&D e da forma brilhante como Swen Vincke e sua talentosa equipe o adaptaram. Mal posso esperar para ajudar a dar vida a Baldurs Gate e a todos os seus personagens incríveis com o máximo de respeito e carinho possível", finalizou. Ainda no comunicado, a HBO afirma que o plano de Mazin é utilizar os personagens estabelecidos no terceiro jogo, assim como criar novos exclusivos para a série. Ainda não há data prevista para o lançamento do seriado.

A notícia, no entanto, foi recebida com apreensão por boa parte dos fãs do game. Em suas redes sociais, Swen Vincke, o CEO da Larian, afirmou que o estúdio não tem qualquer envolvimento com a adaptação. Ele, no entanto, revelou ter recebido uma ligação de Mazin antes do anúncio. "Pela conversa que tivemos, acredito que ele é um grande fã, o que me dá esperança", revelou.

Apesar de Dungeons & Dragons ser propriedade da Wizards of the Coast, a Larian foi a responsável por toda a criação artística do jogo. O estúdio, no entanto,-tinha apenas uma licença para adaptar o universo do RPG mais famoso do mundo e, por mais que tenha criado toda a narrativa do game, não tem nenhum poder de decisão em relação ao que será feito com tal história.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

streaming

Baldurs Gate 3

jogo

HBO

série
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA

Modelo brasileira Juliana Nalu é destaque em evento exclusivo no Catar

Top participou do momento ao lado de celebridades internacionais

06.02.26 9h54

MÚSICA

Arlindinho lança seu novo audiovisual 'Minha Vida é um Enredo'

Projeto, que reúne sambas-enredos das escolas de samba cariocas, será lançado em duas partes

06.02.26 8h52

MARCA

Joelma ultrapassa 600 milhões de visualizações no YouTube em carreira solo

Cantora também soma quase 4 milhões de ouvintes mensais nas plataformas

05.02.26 11h41

FIM DO ROMANCE?

Filho de Faustão vive novo romance com influenciadora, mas mantém fotos com paraense em seu perfil

João Silva parece não estar mais com Alexia Novelino após os recentes flagras dele com a influenciadora Aninha Nóbrega

05.02.26 9h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Jojo Todynho rebate piadas sobre o tamanho da cabeça após emagrecimento

Influenciadora rebate comentários maldosos nas redes sociais depois de compartilhar rotina de exercícios e perda de mais de 80 kg

06.02.26 10h54

INVESTIGAÇÃO

Nome de Luma de Oliveira aparece em documentos sobre o caso Jeffrey Epstein

Entre os mais de 3 milhões de arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, destaca-se a menção à ex-modelo brasileira

05.02.26 9h20

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

fogo no parquinho

BBB 26: confusão na fila do Raio-X gera briga generalizada entre Babu, Sol Vega, Jonas e mais

A ordem da fila, no entanto, não foi respeitada por Sol Vega, Sarah Andrade e Jonas, que entraram no confessionário na vez de Solange Couto, o que irritou Babu

06.02.26 14h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda