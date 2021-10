Bairro da Campina é tema de exposição

É difícil encontrar um belenense que, pelo menos uma vez na vida, não tenha passado pelo bairro da Campina, no centro da cidade. Isso porque nele estão importantes ícones da cidade, como o Theatro da Paz, na Praça da República e a Feira do Ver-o-Peso, além do Centro Comercial da capital.

Foi esse olhar que o artista visual paraense, Dedeh Farias lançou sobre o local ao pensar a exposição "Campina", resultado do Edital Aldir Blanc – Cultura Urbana e Periférica – 2021, que abre neste sábado (23), na Casamazônia Brasil, a partir das 16h. O vernissage contará com o set list do Dj Mauvii, da cantora Layse e petiscos especiais preparados por Kezia Yamanaki. A entrada é gratuita.

Para que os visitantes possam contemplar o bairro, a exposição foi concebida de forma diferenciada. Inicialmente os painéis de 2,20x1,60 metros poderão ser apreciados no espaço fechado. Mas em um segundo momento, eles serão direcionados para as ruas do bairro. "A exposição ficará na Casamazônia Brasil até o dia 31. Após esse período, inicialmente os painéis ficarão fixados por mais alguns dias na Rua General Gurjão. Os próximos destinos ainda serão definidos. A ideia é que as pessoas que circulam pelo bairro tenham acesso de alguma forma às obras no seu dia-a-dia", explica o artista.

As obras fazem uma viagem cronológica pelo bairro, retratando quatro períodos diferentes. "Eu pintei locais marcantes, começo do povoamento; o Período da Borracha com a reformulação e o crescimento econômico, conhecido como Belle Époque; o surgimento do Ver-o-Peso e, posteriormente, o surgimento do Comércio, com o alargamento e criação da primeira grande via conhecida, a Avenida Presidente Vargas", destaca.

Além das telas, o projeto também irá mostrar, através de registros fotográficos e vídeos, como se deu o processo criativo do artista. "O caos urbano, as cores das feiras, a arquitetura, a boemia, as fachadas, os casarões antigos, inclusive a arte urbana presente neste bairro. Além de ser um dos pólos econômicos da cidade, o bairro da Campina carrega essa pluralidade. Eu sou um morador novo do bairro e esse projeto vai ser o meu presente para cá, vai ser uma forma de presentear esse local que está me abrigando nesse momento. É um bairro que sempre tive muito contato e sempre fez parte da rotina de muita gente de Belém. Conhecido como ‘lá em baixo’, diz.

“Lembro quando era criança, a minha mãe quando ia ao comércio sempre se referia como se ele tivesse ido lá embaixo, fazer compras no comércio", completa ele, que nasceu e cresceu no bairro da Terra Firme, antes de optar por morar na Campina.

Dedeh trabalha desde 2009 com a técnica do graffiti, da ilustração digital, e mais recentemente com a tatuagem. Sua arte é marcada por composições que misturam realismo, formas geométricas e elementos regionais em tons bem contrastantes. Mas nesse projeto, o artista optou por usar a técnica acrílica sobre madeira. "Apesar de ser um artista que já trabalha há muito tempo com spray, no qual eu acabei criando assim uma zona de conforto, para essa exposição eu me desafiei a usar apenas essa técnica de tinta e pincel", ressalta.

Entre os muitos trabalhos desenvolvidos pelo artista estão exposições no Sesc Boulevard, Galeria Benedito Nunes, Galeria Azimute, além de eventos internacionais de arte urbana, como o Festival Concreto em Fortaleza e o Street of Styles, em Curitiba. Ele também foi um dos artistas convidados para compor o cenário do Programa Encontro Com Fátima Bernardes com suas obras.

Agende-se

Abertura da Exposição “Campina”, do artista visual Dedeh Farias. Dia 23, às 16h, no Casamazônia Brasil – Tv. Campos Sales, 752. Entrada gratuita.