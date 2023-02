Bailinho infantil anima a segunda-feira de Carnaval, em Belém

A segunda-feira, 20, de Carnaval vai ser de animação com o Bailinho Infantil da Cervejaria Cabôca. Vai ter música com dinâmicas lúdicas de musicalização com o DuoErê e o show da Banda Balada Kids, além de muitas brincadeiras na brinquedoteca. A programação inicia às 16h30

Formado pelo educador musical e musicoterapeuta Paulinho Maia (instrumentos de sopro) e pelo educador musical e multi-instrumentista Diego Xavier (violão e vocal), o DuoErê irá levar uma vivência com referência musical em que as crianças não irão apenas assistir a um show, mas também participar dele tocando instrumentos de percussão, como tambores, chocalhos e pandeiros. A apresentação do DuoErê terá a participação especial do músico Thiago Belém (bateria).

Diego Xavier e Paulinho Maia, do DuoErê. (Bruno Carachesti/ Divulgação)

“Vai ser um baile para a família, para os pais e os filhos interagirem com os instrumentos. A gente não somente toca, mas leva os instrumentos para que as crianças vivenciem esse momento de atividade musical”, conta Diego Xavier. “Mais do que fazer um show para as crianças, a gente as convida para viver o momento conosco até chegar o momento em que paramos de tocar e elas assumem o protagonismo do momento musical, assumem o comando da atividade”, completa.

O DuoErê trabalha a inspiração, educação, solidariedade, empatia e inclusão, tudo isso com muita alegria, com brincadeiras de desenvolvimento da musicalidade, da coordenação motora e da formação de repertório nas crianças.

Já o Balada Kids é uma parceria musical divertida formada pelo músico, cantor e produtor musical Guto Risuenho e ela cantora Maitê Risuenho, que são pai e filha. O projeto estreou em 219 quando Maitê tinha apenas 12 anos. De lá para cá, o Balada fez muitas apresentações, lançou álbuns, vídeos no Youtube e músicas em todas as plataformas digitais.

Ouça aqui as marchinhas do álbum "Mamãe Eu Quero", do Balada Kids.

“No Cabôca, vamos fazer um show com os clássicos da música infantil, com sucessos do Trem da Alegria, Xuxa e Balão Mágico. Também vamos tocar as faixas do álbum que gravamos com canções de roda em ritmo de marchinha de carnaval, como ‘Pai Francisco’, ‘Atirei o Pau no ‘Gato, ‘Oh Suzana’ e ‘Cai, Cai Balão’. Além disso, vamos tocar as nossas músicas autorais, como ‘A Hora da Inclusão’, ‘Um Cromossomo de Amor’, ‘Leão’ e ‘Festa na Floresta’, conta Guto.

“O nosso show é muito interativo, quando a gente nota tem muito mais criança em cima do palco do que no chão. A gente faz um show que não é para ser assistido, mas participado. Eu vou para o meio do público, compartilho o microfone e isso mobiliza não só as crianças, mas também os pais e todo mundo”, destaca Guto.

Na brinquedoteca, as crianças irão se divertir com brinquedos e contarão com a ajuda de monitores para que toda a família possa brincar junto no carnaval. A abertura da brinquedoteca será às 16h30, seguindo com as apresentações do DuoErê e da Balada Kids.

Agende-se:

Bailinho Infantil

Dia: Segunda-feira, 20

Hora: A partir das 16h30

Local: Cervejaria Cabôca (Boulevard Castilhos França, na Campina)

Ingressos a R$ 35,00 (adulto) e R$ 15,00 (crianças) à venda no local. Entrada gratuita para crianças de colo.