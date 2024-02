‘Bailinho da Estação’: ponto turístico de Belém recebe milhares de foliões para tarde de alegria

A Estação das Docas, um dos principais pontos turísticos da cidade, recebeu mais uma edição do “Bailinho da Estação”, na terça-feira gorda de Carnaval (13). O Armazém 3, localizado dentro do complexo, no bairro da Campina, foi palco da festa que reuniu cerca de 5 mil pessoas, de forma rotativa, transformando o espaço em um corredor da folia para o desfile de centenas de foliões, especialmente as crianças, que puderam se vestir dos seus personagens favoritos e abusar da serpentina com confete. A programação, totalmente gratuita, contou com uma variedade de atrações ao longo de cinco horas de evento, garantindo diversão para toda a família.

VEJA MAIS

Muitos pais e filhos aproveitaram juntos a festa, como o advogado Anderson Cruz, de 46 anos, e o pequeno Manoel, de 6, que estava radiante com sua fantasia de palhaço. A pintura facial usada pela criança foi feita pelo próprio pai. “É a primeira vez que participamos. Está sendo uma experiência ótima, até porque em Belém nós não temos esses acessos aos carnavais de criança”, afirmou o advogado.

Assista ao vídeo:

Outra família que aproveitou para marcar presença no ‘Bailinho” foi o servidor público Albino Batista, de 54, e o seu filho Marcus Vinícius, de 12, que estavam vestidos, respectivamente, de Batman e Coringa. “Há bastante tempo que frequentamos esse baile de carnaval, cinema, sempre fantasiados. É um hobbie nosso que passou de pai para filho”, compartilhou Albino.

Oservidor público Albino Batista, de 54, e o seu filho Marcus Vinícius, de 12, estavam vestidos, respectivamente, de Batman e Coringa (Cristino Martins / O Liberal)

Segundo o pai de Marcus Vinícius, o que importa para ambos é ver a alegria das crianças ao encontrá-los, mexendo com a imaginação infantil. “Todos os anos nós trocamos de fantasia, ele [Marcus] vai crescendo e as fantasias aumentando, tem que fazer outras e sou eu mesmo que faço, sou cosplay”, revelou.

Os portões foram abertos ao público às 16h, dando início a uma tarde repleta de folia. Um cortejo da bandida de fanfarra “Os Cobras”, acompanhado pelo boi “Catiguria”, percorreu a Orla da Estação convidando os visitantes a se juntarem à festa. Dentro do Armazém 3, o Clube da Animação estará pronto para receber todos os foliões com muita diversão e alegria.

Às 18h, foi a vez da banda “Trem da Fantasia” subir ao palco para embalar a festa com as tradicionais marchinhas de carnaval e também com músicas infantis, garantindo momentos de pura animação para os pequenos e também para os adultos, seguindo até às 21, quando finaliza a programação.

Fernanda Scaramuzzini, coordenadora de marketing da empresa que administra a Estação das Docas, afirmou que estava com expectativas positivas para que o público aproveitasse o máximo possível a programação planejada pela organização.

“O ‘Bailinho’ faz parte do calendário de Carnaval infantil da cidade. A expectativa é que todo mundo venha se divertir porque foi uma festa preparada sempre com muito carinho e atenção para que as famílias possam aproveitar em um ambiente seguro”, acrescentou Fernanda.

O Armazém 3, localizado dentro do complexo, no bairro da Campina, foi palco da festa que reuniu cerca de 5 mil pessoas, de forma rotativa (Cristino Martins / O Liberal)

Sobre a programação, a coordenadora informou que foi elaborada para agradar a todos os frequentadores. “A Estação tem esse papel de fomentar a cultura popular, então, teve uma bandinha de fanfarra, o trem da fantasia, o cortejo do boi, animação, para contemplar a festa”, complementou.