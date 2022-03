'Bailinho da Estação' reúne centenas de adultos e crianças nesta terça

Centenas de crianças e adultos marcaram presença no tradicional “Bailinho da Estação”, realizado nesta terça-feira de Carnaval (01), no Armazém 3, da Estação das Docas, em Belém. O evento gratuito começou às 16h e contou com atrações para todos os gostos, entre palhacinhos, bailarinas e os mais diversos personagens do mundo infantil. Num clima bem família, as marcantes marchinhas de Carnaval colocaram todos para dançar.

A programação teve o intervalo de um ano, por conta da pandemia da covid-19. Este ano, para que a festa pudesse acontecer, todos os pais e responsáveis das crianças precisaram apresentar a carteirinha de vacinação com as duas doses da vacina contra a covid-19. Também foi obrigatório o uso das máscaras de proteção.

O pequeno Leonardo Falco, de apenas 6 meses, curtiu seu primeiro Carnaval nos braços de seus pais, o italiano Alessandro Falco e a paraense Karina Brito. “Viemos aproveitar o evento, está muito legal, tem muitas crianças usando máscaras. É meu primeiro Carnaval, que eu pude sair em Belém, mas fiquei tranquilo com a organização e segurança do local”, disse Alessandro.

“Eu acho importante trazer ela para este evento, faz parte do desenvolvimento dela social, por que carnaval também é cultura” disse Brenda Barata, de 27 anos, que levou a sua filha Isis, de 3 anos, para que a pequena pudesse ter contato com a cultura popular. “É um momento de família que vai deixar memórias boas e afetivas. Senti muito isso na minha infância e queria proporcionar isso para ela", completou.

Atrações

Uma das atrações do bailinho foi o Boi Catiguria, do bairro de Canudos, que levou os foliões para o meio do salão com cantigas infantis e lúdicas. O evento também teve apresentação do grupo Balada Kids, que começou a tocar às 18h30, tocando as canções clássicas como "Balão Mágico" e 'Trem da Alegria". Em seguida, Banda Balada.com agitou a criançada com hits da atualidade.

Marca no período de Carnaval

O Bailinho é uma realização da Organização Social Pará 2000, que administra o complexo turístico. A coordenadora de marketing, comunicação e cultura da Organização Social Pará 2000, Fernanda Scaramuzzini, contou que o evento já se tornou marca do período carnavalesco da cidade.

“O bailinho tem quase 15 anos. Houve anos que não teve, mas é praticamente uma tradição da Estação das Docas que completa 22 anos”, disse a coordenadora.