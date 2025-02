'Baile Infantil' terá muitas atrações na Assembleia Paraense nesta sexta-feira (14/02)

Nesta sexta-feira, 14, a partir das 18h, ocorre o Baile Infantil do clube Assembleia Paraense (AP), no Salão de Festas da Sede Campestre (Av. Alm. Barroso, 4614), com diversas atrações para divertir a criançada. O evento, de livre acesso para sócios e sócias, contará com o Clube da Animação, touro mecânico, barraca das brincadeiras, Concurso de Fantasia, carrossel, brinquedos infláveis, Camarim Fashion, cabine de fotos e muita diversão.

O Concurso de Fantasias terá as categorias "0 a 5 anos" e "6 a 12 anos". As inscrições serão feitas no dia do evento, das 17h às 19h30, em frente ao Salão de Festas.

Quem quiser maior comodidade no evento, pode adquirir mesa (4 lugares), pelo valor de R$ 160,00 (cada), por meio do site ou app do Clube.

Convites - Cada sócio(a) proprietário(a) poderá emitir e pagar até 2 convites, no site e app, de forma fácil e prática. A venda estará disponível a partir do dia 31 de janeiro, no valor de R$ 150,00 cada, no cartão de crédito (parcelado de até 2x). Esses convites são limitados e não serão descontados da cota mensal do sócio. A venda de convite é apenas para acesso ao Salão de Festas