Baile de carnaval terá Cordão da Bola Preta

Os bailes carnavalescos têm tomado conta da cidade e entre os mais esperados está o Baile do Bola Preta, na sede da Escola de Samba Rancho Não Posso Me Amofinar, no dia 5, e no domingo dia 6, no Bancrévea, que vai receber os músicos e toda animação de um dos blocos mais tradicionais do Rio de Janeiro, o Cordão da Bola Preta.

Fundado em 1918, o bloco costumava levar para o seu desfile, no sábado de carnaval pelas ruas da Cidade Maravilhosa, um misto de história, afinidade e tradição. E promete não deixar por menos por aqui. “Estamos falando de um bloco com mais de cem anos de tradição, que tem a sua história registrada em livros, no texto de cronistas, então é com toda essa força que ele virá para esse baile aqui em Belém, no Rancho, e no Bancrévea”, explica Jango Vidal, um apaixonado por carnaval, ex-presidente do Rancho e responsável por trazer o Bola Preta para a capital paraense.

E de fato Jango tem razão. A história do bloco vem sendo contada ao longo dos anos, e pode ser lida, por exemplo, em obras como “Vem pro Bola, Meu Bem! Crônicas e Histórias do Cordão da Bola Preta” (Numa Editora), de André Diniz e Diogo Cunha, lançado em 2020. O livro percorre a trajetória da agremiação, ao mesmo tempo em que apresenta texto de personalidade contando sobre experiências vividas no bloco.

O baile em Belém será um recorte do desfile carioca que em 2020 levou cerca de um milhão de pessoas para as ruas. “Resolvemos fazer um evento padronizado com uma camiseta padrão para os participantes. Na ocasião, também será celebrado o aniversário de 88 anos do Rancho, recém-completados no último dia 31”, detalha.

No repertório do baile, não vai faltar o hino do bloco, a “Marcha do Cordão da Bola Preta”, composta por Nelson Barbosa e Vicente Paiva, também conhecida como "quem não chora, não mama". Outra marchinha famosa, que costuma encerrar os desfiles da agremiação, é "Cidade Maravilhosa”. “Ele tem um repertório próprio, como muitas marchinhas de carnaval conhecidas por todos. Mas além das músicas do Bola, vamos ter a apresentação da Bateria Show do Rancho que se apresentará antes do Bola, com o melhor carnaval de todos os tempos”, garante Jango.

Desfile

Sem conseguir colocar o bloco na rua desde 2021, por conta da pandemia, este ano a expectativa do presidente da agremiação, Pedro Ernesto Marinho é promover bailes na própria sede.

Entre os que vão ocorrer neste mês de fevereiro, a Carnavalesca no dia 19, que já fazia parte do calendário do bloco em anos sem pandemia. Entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, período do carnaval, a diversão dos foliões vai ser nos bailes com a banda tocando as já animadas músicas que compõem o repertório da agremiação. “Estávamos sem eventos na sede desde 26 de fevereiro de 2020, por isso, esses eventos de agora estão marcando o retorno do Bola a sua vida social”, informou o presidente do Cordão do Bola Preta, Pedro Ernesto.

Agende-se

Baile do Bola Preta. Dia 5 (sábado), a partir das 22h, na sede do Rancho Não Posso Me Amofiná, na Tv. Honório José dos Santos, 758 – Jurunas.

Informações (91) 3272-7801 / 98477-6708.

Dia 6 (domingo), a partir das 17h, no Bancrévea, na Rodovia Mário Covas, no bairro Coqueiro, em Ananindeua.

Informações: na sede do clube e pelo Whatsapp: (91) 98200-9334.