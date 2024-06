Bailarinos viajantes viralizam ao visitar Belém e dançar salsa na Pedra do Peixe; veja

Os dançarinos colombianos Francis Diaz e Natalia Ramires costumam viajar ao redor do mundo em uma motocicleta, por meio do projeto “El bailador travel” (em português, lé-se o bailarino de viagem), dançando salsa caleña nos principais pontos turísticos e produzindo conteúdos para o perfil nas redes sociais. Nos últimos dias, o casal esteve em Belém, para ministrar uma oficina de ritmo latino, e, aproveitou a estadia para turistar. A Pedra do Peixe, no Ver-o-Peso, no bairro da Campina, foi o escolhido como cenário pelos bailarinos para registrar a sua passagem artística na Cidade das Mangueiras. Confira:

Na legenda, os colombianos explicaram aos seguidores que dançaram “no meio do pitiú”. “É uma frase usada para descrever o forte cheiro de peixe no tradicional Mercado do Ver-o-Peso. Aqui todas as manhãs chegam os barcos carregados de peixe que recolhem durante a noite, para abastecer o mercado mais tradicional da cidade”, dizia a publicação.

Em seguida, o casal agradeceu a hospitalidade da cidade: “Muito obrigada, Belém, do Pará, por nos receber de braços apertos e pela qualidade de sua gente”.

Durante a estadia em Belém, Natalia e Francis passearam, além do Mercado do Ver-o-Peso, pelo Mangal das Garças, Forte do Presépio e a Ilha do Combu. No vídeo em que compartilharam no Instagram, os dançarinos ainda aparecem comendo peixe frito e provando o açaí com tapioca. Veja: