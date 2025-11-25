Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Badernaço realiza 1ª edição em Belém com line-up alternativo e atração baiana

Festival ocorre nesta sexta (28), no Palafita, com lista Trans Free e mistura de psicodelia, rock, MPB e ritmos digitais

Amanda Martins
fonte

A banda Tangolo Mangos (BA) estará pela primeira vez em Belém e participará do festival (Divulgação)

A produtora Baderna Coletiva realiza, na próxima sexta-feira (28), às 20h, a 1ª edição do festival Badernaço, no bar e restaurante Palafita, localizado no bairro da Cidade Velha, em Belém. O evento nasce com a proposta de unir festa, diversidade sonora e liberdade musical, reunindo diferentes artistas em um mesmo palco. Os ingressos estão no terceiro lote, vendidos por R$ 35 no site da Sympla. Uma lista “Trans Free” também foi disponibilizada, permitindo que interessados enviem seus nomes por meio das redes sociais do coletivo. 

VEJA MAIS

image Liberô Carabao: Sucesso do programa na Rádio Liberal FM toca o que o público pede
Seleção eclética que vai do brega ao forró, passando pelo arrocha e hits internacionais, programa leva para a frequência modulada a energia das festas paraenses

image Dira Paes pede matéria especial sobre acesso do Clube do Remo para apresentador da Globo
Durante o Jornal Hoje, o apresentador Luiz Teixeira revelou um pedido feito pela atriz, em uma gravação da vinheta de fim de ano da Globo

image Som do Guns N´ Roses vai tremer o Mangueirão em 2026!
Banda de rock tem show confirmado para 25 de abril em Belém, o que desde já agita fãs de "Sweet Child O´ Mine" e outros hinos cantados pela galera paraense

O line-up reúne bandas da cena belenense e inclui uma atração inédita na cidade: o grupo soteropolitano Tangolo Mangos (BA), que se apresenta pela primeira vez paraense. O quinteto mistura rock clássico, MPB e ritmos nordestinos, explorando variações da psicodelia em suas composições.

Além da banda baiana, estão confirmadas as apresentações de O Cinza, Les Rita Pavone, Mangífera e Felipe Gama. A abertura da noite fica por conta do DJ Pedromott, que assina o set inicial do festival. De acordo com a cofundadora do coletivo, Rafaflor Moraes, o festival foi planejado para refletir a diversidade da cena independente. “O ‘Badernaço’ foi estruturado buscando variedade de dinâmicas e estilos, mas mantendo coerência entre as atrações”, explicou.

Badernaço realiza 1ª edição em Belém com line-up alternativo e atração baiana

Rafaflor destacou que o line-up foi pensado a partir de bandas alternativas que o coletivo acompanha e que nem sempre têm acesso a palco. “Priorizamos justamente dar visibilidade a esse cenário”, disse. 

A presença do DJ, segundo Raflor, foi incluída para ampliar o contraste musical da noite, aproximando sonoridades digitais do som analógico das bandas.

Ela afirmou que o público pode esperar uma experiência contínua ao longo de toda a programação. “Cada banda terá um tempo pensado para que o show seja intenso sem perder a fluidez entre as trocas de palco”, destacou. 

A também vocalista da banda Magnífera explicou que a ideia é manter o fluxo do evento com energias que se renovam, alternando momentos explosivos e imersivos, para construir uma atmosfera de celebração coletiva.

Mesmo jovem, a Baderna Coletiva já acumula ações para fortalecer artistas independentes. “A gente só completa o primeiro ano de Baderna em abril de 2026. Mesmo assim, nesses sete ou oito meses, conseguimos realizar coisas muito grandiosas”, afirmou Raflor. 

Para ela, esse período inicial permitiu compreender de perto as demandas dos músicos de Belém e, ao mesmo tempo, conectar artistas de fora, o que ajuda a convergir públicos diferentes. “Enxergamos nós, músicos, como uma classe trabalhadora que precisa se apoiar para garantir condições de fazer shows, ter palco e ter público. É dessa coletividade que nasce a baderna”, completou.

A cantora também comenta sua participação no festival. “Nossa apresentação vai iniciar mais dançante e ir para um lugar mais psicodélico, seguindo o fluxo das atrações antes e após nós”, explicou, acrescentando que o show terá participação especial de outro artista,  prática que o coletivo incentiva desde sua criação.

Segundo ela,  ‘Baderna’ surgiu para articular músicos da cena alternativa, facilitar conexões e criar um circuito colaborativo em Belém. “A ideia surgiu quando percebemos que muitas bandas incríveis da cidade não tinham palco, infraestrutura ou oportunidades para mostrar seu trabalho”, explicou Raflor. Desde então, a produtora realiza encontros e eventos que estimulam o fortalecimento de laços entre artistas e públicos. Os calendários dos eventos são divulgados no perfil oficial no Instagram. 

SERVIÇO:

1ª edição do festival Badernaço

  • Data: Sexta-feira, 28 de novembro;
  • Horário: A partir das 20h;
  • Local: Bar e restaurante Palafita – R. Siqueira Mendes, 264, Cidade Velha, Belém;
  • Ingressos: R$ 35 (3º lote), disponíveis no site da Sympla. Lista “Trans Free” mediante envio de nome pelas redes sociais da Baderna Coletiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

o que fazer hoje em Belém

produtora Baderna Coletiva

festival Badernaço

o cinza

mangífera

tangolo mangos

Les Rita Pavone

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL

Katarina Harmony realiza sonho e brilhará como musa na Unidos da Tijuca em 2026

Agremiação encerra o segundo dia de desfiles do Grupo Especial, no dia 16 de fevereiro de 2026

25.11.25 15h55

GRATUITO

Belém recebe 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos com exibição de filmes e oficinas

Programação diversificada tem obras que destacam a luta por justiça ambiental e os desafios da emergência climática, além disso, público pode participar e debates sobre direitos humanos e sustentabilidade

25.11.25 15h20

FAMOSOS

Atriz de 'Verdades Secretas' entra para plataforma adulta e promete recriar cenas picantes

Dani Costa diz que conteúdo incluirá também seus bastidores e cotidiano

25.11.25 10h47

CINEMA

Como é 'Fallen - Luz e Sombra', Série da Globo que ganhou o Emmy Internacional

A série é baseada em uma saga literária de nome homônimo, escrita por Lauren Kate

25.11.25 9h27

MAIS LIDAS EM CULTURA

ACREDITOU!

Dira Paes pede matéria especial sobre acesso do Clube do Remo para apresentador da Globo

Durante o Jornal Hoje, o apresentador Luiz Teixeira revelou um pedido feito pela atriz, em uma gravação da vinheta de fim de ano da Globo

24.11.25 17h40

Novela Turca

Conheça a novela turca 'Nehir: Presa do Amor'; saiba a história e onde assistir

A série também é conhecida pelo nome original 'Baraj'

24.02.25 16h00

INTIMIDADE

Conheça esposa de bicheiro, que tem vídeo vazado de sexo com 3 seguranças: 'Todo mundo tem fetiche'

Fabíola de Andrade é casada com o bicheiro Rogério de Andrade, além de ser a nova rainha da Mocidade

07.12.23 14h23

LANÇAMENTO

Paraense lança 'O Futuro do Trabalho', livro sobre direitos na era da Inteligência Artificial

Escrito pelo magistrado e pesquisador Océlio J. C. Morais, a obra será lançada no dia 4 de dezembro, em Belém

25.11.25 23h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda