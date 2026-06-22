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Bad Bunny quebra barreira e se torna o primeiro artista latino a faturar US$ 1 bilhão em turnês

Em uma indústria historicamente dominada por artistas de língua inglesa, o cantor transformou a música latina em um fenômeno de alcance mundial.

Estadão Conteúdo
fonte

Bad Bunny (Instagram @badbunnypr)

Bad Bunny acaba de alcançar um dos marcos mais expressivos da indústria musical. O cantor porto-riquenho ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,16 bilhões na cotação atual) em arrecadação com turnês ao longo da carreira, tornando-se o primeiro artista latino a atingir esse patamar, segundo dados divulgados pela Billboard Boxscore.

O feito ganha ainda mais relevância por um detalhe que acompanha a trajetória do artista desde o início: Benito Antonio Martínez Ocasio, seu nome de batismo, construiu uma carreira global cantando predominantemente em espanhol. Em uma indústria historicamente dominada por artistas de língua inglesa, o cantor transformou a música latina em um fenômeno de alcance mundial.

Grande parte da marca histórica foi impulsionada pela Debí Tirar Más Fotos World Tour, realizada entre 2025 e 2026. A turnê já arrecadou cerca de US$ 360 milhões (R$ 1,86 bilhão) e vendeu mais de 2 milhões de ingressos, tornando-se a turnê de maior faturamento da história da Billboard Boxscore sem incluir apresentações nos Estados Unidos.

O recorde chama atenção porque o mercado norte-americano costuma ser peça-chave para artistas que buscam os maiores números da indústria. Ainda assim, Bad Bunny lotou estádios na América do Sul, Europa, Oceania e Ásia, consolidando uma estratégia que apostou no alcance global da música em espanhol.

A série de dez apresentações em Madri foi um dos pontos altos da turnê. Os shows reuniram centenas de milhares de fãs e ajudaram a ampliar a vantagem do artista sobre marcas anteriormente registradas por grandes nomes da música internacional.

O peso de uma carreira bilionária

Embora a atual turnê tenha sido decisiva para o resultado, a marca de US$ 1 bilhão é fruto de uma sequência de projetos bem-sucedidos. A World's Hottest Tour, realizada em 2022, arrecadou mais de US$ 314 milhões (R$ 1,62 bilhão), enquanto a Most Wanted Tour, em 2024, e a El Último Tour del Mundo, outra de 2022, também contribuíram significativamente para o total acumulado.

Somados aos shows realizados entre 2017 e 2019, os números colocam Bad Bunny entre um grupo extremamente restrito de artistas que alcançaram a cifra bilionária em bilheteria ao longo da carreira.

Muito além dos palcos

O domínio do cantor não se restringe às turnês. Nos serviços de streaming, Bad Bunny também figura entre os artistas mais ouvidos do planeta e segue como o latino com maior alcance nas plataformas digitais.

Nos últimos anos, ele acumulou feitos inéditos, como o primeiro álbum totalmente em espanhol a liderar a Billboard 200 e a liderança do ranking anual de artistas da Billboard, algo que nenhum outro artista não anglófono havia conseguido até então.

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Palavras-chave

MÚSICA/BAD BUNNY/TURNÊ/FATURAMENTO
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