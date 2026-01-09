Bad Bunny é processado em US$ 16 milhões por uso indevido de voz de mulher em duas músicas

Bad Bunny está sendo processado por uma mulher que afirma que o cantor utilizou-se de sua voz em duas músicas sem a devida permissão. As composições em questão são Solo de Mi e EoO.

Segundo a revista Rolling Stone, Tainaly Serrano Rivera teria gravado a frase "Mira, puñeta, no me quiten el perreo" para La Paciencia.

À época, o produtor e colaborador do artista estudava com a mulher na faculdade, que afirmou não saber com qual objetivo sua voz seria utilizada. Ela ainda explica que não deu nenhum tipo de autorização para o seu uso em fins comerciais.

O processo pede à Bad Bunny, sua gravadora Rimas Entertainment e La Paciencia US$ 16 milhões (cerca de R$ 86 milhões) por violação de seus direitos de privacidade, bem como de sua imagem e voz. Os representantes dos acusados ainda não se pronunciaram.

Os advogados de Rivera são os mesmos de Carliz De La Cruz Hernández, ex-namorada do artista, que o processou em 2023. Há três anos, uma ação foi movida por ela contra Bad Bunny por uso sem permissão de sua voz em composições do cantor.