Baco Exu do Blues se pronuncia após críticas a show: 'Não estou bem'

O cantor Baco Exu do Blues foi uma das principais atrações do Wehoo Festival, em Olinda, no último sábado, 16. Após cantar no evento pernambucano, o músico acabou sendo detonado nas redes sociais. Algumas pessoas que foram ao show criticaram bastante a performance do artista. Na última segunda-feira, 18, Baco resolveu fazer um desabafo.

No Twitter, o baiano contou que não está se sentindo bem. "Estou me esforçando pra entregar o melhor possível pra vocês, mas não estou bem. Desculpa a todo mundo que tem carinho por mim e ama minha música. Eu vou melhorar, estou me cuidando. Espero que entendam".

Assim que fez o relato, Baco recebeu diversas mensagens dos seguidores. Um dos usuários da plataforma comentou: "Espero que fique bem, mas foi uma vacilada braba, paizão. Nem fã conseguiu te defender".

