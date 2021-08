Baby do Brasil vai fazer show sem tomar vacina e diz que tem o direito de decidir

A cantora Baby do Brasil volta aos palcos no início de setembro. Ela se apresenta numa casa de shows em São Paulo e retomará sua agenda de apresentações sem ainda estar vacinada. Baby diz que tem direito de decidir, segundo suas próprias palavras, se quer colocar "essa zorra" dentro dela.

"Eu estou pegando, no mundo inteiro, todas as pesquisas sobre tudo que estou colocando dentro do meu corpo. Eu vou fazer 70 anos, no ano que vem, com o corpinho de 20. Tenho todo o direito de decidir se quero colocar essa zorra dentro de mim ou não. Não tenho nada, a princípio, contra. Eu só quero entender o que estou botando dentro de mim", disse a cantora em entrevista a Zeca Camargo no canal "Splash".

Baby do Brasil diz que "vacina é sempre bem-vinda", mas justifica sua decisão de não ter até agora se imunizado contra a Covid-19: "A gente fica apavorado de querer entender, com muito carinho, qual é nossa medicação, mas nada contra. Vacina sempre é muito bem-vinda.