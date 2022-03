“Babado dos Storie” é convidado do Égua do Babado desta terça-feira, 15

Se há pouco mais de 2 meses se conheceu a identidade por trás do IG, Babado dos Stories. Nesta terça-feira, 15, vamos saber um pouco mais do Igor Costa, no Égua do Babado, às 19h. O jovem de 29 anos, que trabalha na internet no ramo de entretenimento e fofoca, já precisou lidar com as baixas do Instagram.

Em uma nova temporada, o “fofoqueiro” tem conquistado o sucesso nas redes. “Criei a página em março de 2020, em um momento que todo mundo estavam em suas casas devido a pandemia. Em agosto de 2021, a plataforma removeu a conta que era oficial. Fiquei um pouco desmotivado em voltar, mas com ajuda de algumas pessoas voltei, só que com uma nova pegada, mais nacional”, explicou Igor.

O administrador do Babado dos Storie, tem hoje mais de 36 mil seguidores, e viveu uma grande experiência no ramos dos influenciadores do Brasil, ele participou do Natal da Vida, de Carlinhos Maia. “Depois disso várias portas foram abertas, sai do anônimo, onde usava máscara para ir aos eventos, para me mostrar. Escolhi esse evento para me mostrar, e muitos seguidores esperavam por isso”, lembrou.

Mesmo que a página tenha bastante conteúdo nacional, muito em decorrência dos seguidores de vários Estados do Brasil, o Babado dos Storie foca primordialmente no que acontece no Pará, mas principalmente em Belém. As influenciadores e subcelebridades ganham espaço na página que movimenta as fofocas locais. O Igor já mandou avisar que no Égua do Babado vão ter fofocas quentíssimas das subs da capital paraense.

Ao mostrar sua “cara”, o jovem atinge um outro perfil na web: de influenciar. Mesmo com os seus publiposts, ele não deixa de lado a sua “língua afiada” ao divulgar os assuntos relacionados ao trabalho e a vida de personalidades locais. Sem perder a originalidade e sem deixar que a amizade com as ‘subs’ influencie as suas notícias, Igor não esquece que a sua principal missão é fofocar.

“O interessante mesmo é abrir espaço para que as pessoas cometem sobre determinado assunto. Percebo que muitos internautas querem mesmo é falar sobre a vida das pessoas”, avaliou Igor.

O “Égua do Babado” com a participação do “Babado dos Storie” será hoje, às 19h, no perfil do Instagram de O Liberal.