William Hurt, ator de 'Vingadores', morre aos 71 anos

Vencedor do Oscar de melhor ator em 1985 por sua atuação no filme "O Beijo da Mulher Aranha", do cineasta argentino naturalizado brasileiro Hector Babenco (1946-2016), o ator norte-americano William Hurt morreu neste domingo (13/3), aos 71 anos, de causas naturais. A morte foi anunciada por seu filho. William Hurt tinha na carreira filmes populares como "O reencontro", "Marcas da violência" e "Filhos do silêncio", e recentemente estrelou grandes produções da Marvel, em os "Vingadores".

A morte foi anunciada por seu filho Will, que afirmou: “É com grande tristeza que a família Hurt lamenta a morte de William Hurt, amado pai e ator vencedor do Oscar, em 13 de março de 2022, uma semana antes do seu 72º aniversário. Morreu em paz, ao lado da família, de causas naturais. A família pede privacidade neste momento”. O ator tinha sido diagnosticado com câncer terminal de próstata em maio de 2018, mas a nota de seu filho não especificou a doença como a causa de sua morte.