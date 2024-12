Azuliteral apresenta novo clipe chamado 'Jazz Mulher' nesta segunda-feira (16/12)

A multiartista paraense Azuliteral lançou nesta segunda-feira (16) o videoclipe da canção "Jazz Mulher", disponível no YouTube. O vídeo traz uma reflexão profunda sobre o feminicídio e outras formas de violência contra as mulheres, abordadas com sensibilidade e simbolismo. A música integra o álbum "Fluxa", conhecido por explorar temas femininos e sociais.

Dirigido por Kamila Ferreira, o videoclipe se passa em uma casa artificial que remete a uma casa de boneca, simbolizando a redução da mulher a papéis domésticos e serviçais. Azuliteral explica:

"A mulher-boneca, com sua roupa enfeitada e gestos engessados, explicita a construção de símbolos de feminilidade que reforçam tarefas como cuidado com a casa e com a família como obrigações femininas."

Outros elementos narrativos do clipe destacam a tentativa da personagem de abrir uma porta que, na realidade, é apenas uma pintura. A cena reforça a ideia de que muitas mulheres não enxergam saídas para as opressões que enfrentam.

VEJA MAIS

O videoclipe de "Jazz Mulher" apresenta elementos que simbolizam a temática do tema da música: o feminicídio (Divulgação)



"A porta que não existe simboliza a ausência de um 'lá fora' possível, representando uma estrutura inconsciente construída desde a infância, com brincadeiras de casinha e bonecas de plástico," afirma Azuliteral.

A narrativa culmina em um momento marcante: a personagem chora e estranha a própria reação. Segundo a artista, a lágrima simboliza o transbordar de uma angústia reprimida, um gesto de resistência ao mundo projetado para ela.

"Jazz Mulher": um hino de resistência

Azuliteral considera "Jazz Mulher" a música mais sensível de seu álbum, tanto pela letra quanto pela composição. Com uma fusão de BRock e ritmos regionais, a canção denuncia a violência física e simbólica contra mulheres e faz uma cobrança por reparação histórica.

"Se calarem uma, outras levantarão suas vozes em memória das que se foram. 'Jazz Mulher' é um hino de resiliência e coletividade," ressalta a artista.

Sobre o álbum "Fluxa"

O álbum "Fluxa" é uma celebração à transitoriedade e à força do feminino. Azuliteral descreve: "Incluo a terminação em 'a' para chamar o feminino para dentro desse fenômeno. O movimento contínuo da água inspira a ideia central do álbum: tudo é transitório, inclusive o eu."

A produção audiovisual é repleta de simbolismo e possui significados ricos (Divulgação)

Com influências de MPB, MPP e BRock, o álbum foi selecionado pelo edital Natura Musical por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Pará (Semear).

Natura Musical: apoio à diversidade cultural

A plataforma Natura Musical, que apoia o projeto de Azuliteral, já investiu mais de R$ 190 milhões em mais de 600 projetos desde 2005. O programa busca valorizar a música como veículo de conexão e bem-estar, incentivando a pluralidade cultural do Brasil.

Serviço

O videoclipe de "Jazz Mulher" está disponível no canal oficial de Azuliteral no YouTube. O álbum completo "Fluxa" pode ser acessado nas principais plataformas digitais.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)