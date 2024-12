Samaúma lança o álbum ‘Marcante’ valorizando o brega autoral e suas vertentes

A Banda Samaúma, formada pelos paraenses Naré, Exfera e Bizet, lança nesta quinta-feira (5) o álbum Marcante. O projeto busca valorizar o brega e suas vertentes como uma potência autoral da música. Todas as faixas são originais, compostas pelos artistas e colaboradores, resgatando o brega autoral e mesclando-o com elementos de outros estilos, como o pop em “Decola” e o brega clássico em “Maiandeua”. O EP explora diferentes ritmos e facetas do gênero.

“O álbum nasceu da nossa vontade e enorme paixão de fazer com que o brega e suas vertentes fossem vistas novamente como potências autorais da nossa música. Todas as músicas presentes no EP são faixas autorais compostas por nós e amigos compositores, então esse resgate do brega autoral e não tão focado em versões é um dos alicerces desse projeto! O outro ponto é a mistura do nosso querido brega com outros elementos, como os da música pop, por exemplo, que a gente brinca na faixa Decola ou aquele brega clássico que todo mundo conhece em Maiandeua. E por aí vai, o álbum abrange diversos ritmos e vertentes dessa potência que se chama BREGA”, disse o vocalista Naré à redação de O Liberal.

VEJA MAIS

Composto por três faixas, o projeto conta com participações especiais de Zaynara, na música “Acabou, Amor!”, Júlia Passos, em “Maiandeua”, e Lucas Estrela, em “Você É Tudo Pra Mim”. “Temos três participações pra lá de especiais. Começamos com a artista revelação de 2024, Zaynara, que nos acompanha na faixa chamada Acabou, Amor! que fala sobre uma relação que já não deu certo e, portanto, o amor já não existe mais. Temos a presença da talentosa Júlia Passos, uma das revelações também da nossa música, na faixa Maiandeua, que fala sobre um amor vivido na ilha banhada pelo mar, e Você É Tudo Pra Mim, em parceria com o Lucas Estrela, onde tivemos o prazer de escrever uma letra pra essa linda canção que é de autoria do Lucas. No total, o EP possui três faixas que passeiam por diversos tipos de brega”, explicou Naré.

“As parcerias foram escolhidas a partir do fator proximidade. Felizmente, todos os citados são nossos amigos e sempre torceram para que esse projeto viesse ao mundo, então, quando o convite veio, todo mundo ficou feliz!”, continuou o vocalista. “O M4RC4NT3 é um álbum que mostra que a nossa música também pode ser levada a outros lugares e alcançar novas pessoas através dessas transformações e introduções de novos elementos. Hoje, o Pará vive um movimento de expansão da nossa música e a gente acredita muito que esse álbum vai fazer parte dessa história! É um álbum dançante, gostoso de se ouvir e marcante tanto pra gente, por ser nosso EP de estreia, quanto pra quem vai ouvi-lo”, finalizou.

Samaúma foi formada em 2019, a partir da junção de amigos do curso de Geologia da Universidade Federal do Pará (UFPA). Em março de 2020, pelo “Projeto Moa: Pelas Fitas”, a banda lançou o primeiro single, Longe de você. O último lançamento foi a música Você É Tudo Pra Mim, que celebrou os carregadores de aparelhagem.

Com influências de artistas como Gaby Amarantos, Jaloo, Sayonara e Fruto Sensual, a sonoridade da Samaúma busca homenagear a música paraense. Para 2025, estão previstos lançamentos de videoclipes e músicas inéditas que integrarão a segunda parte do projeto. O álbum Marcante está disponível em todas as plataformas digitais e no canal da banda no YouTube.