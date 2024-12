Riqueza lança 'Efeito Apaixonado' com participação do compositor paraense Pery Netto

A jovem cantora angolana Estefânia Muteka, conhecida artisticamente como Riqueza, está ganhando destaque no universo musical com seu talento, carisma e autenticidade. Aos 12 anos, ela lança nesta sexta-feira (06/12) sua nova música, ‘Efeito Apaixonado’, uma faixa pop dançante que promete conquistar públicos em Angola e no Brasil. O lançamento, realizado em parceria com a produtora Cava Hits, será acompanhado de um videoclipe disponibilizado no Youtube da produtora musical.

O projeto reúne uma equipe diversa, incluindo Ana Cruz, Carmen Teixeira, Cleisson Rios e os paraenses Anadir Brito e Pery Netto. Este último, um dos compositores da música, contribuiu com a letra e a melodia. Em entrevista ao Grupo Liberal, ele celebrou a oportunidade de participar dessa iniciativa internacional. Pery contou que o convite surgiu após uma audição de composição virtual.

“Nos conhecemos em uma audição de composição online, com vários compositores. Uma das integrantes, a Ana Cruz, gostou da minha composição e me convidou para compor com eles. Uma das composições foi 'Efeito Apaixonado'. Algum tempo depois, Ana Cruz e Carmen Teixeira me convidaram para participar do projeto”, contou Netto.

Além de contribuir com a letra e a melodia da faixa, o compositor destacou a qualidade da produção, que incluiu a assistência de Camilo Muteka, pai de Riqueza, e um grupo de bailarinas para o videoclipe.

O compositor paraense Pery Netto (Arquivo pessoal)

"Podem esperar uma produção profissional e feita com muita dedicação da equipe angolana da Claquete Filmes. Foi um processo intenso e desafiador, mas conseguimos finalizar essa etapa. Estamos bastante animados com este projeto e parceria”, afirmou o compositor e cantor.

Pery enfatizou as qualidades de Riqueza e sua autenticidade como artista. “Ela é uma menina muito talentosa, carismática, meiga e muito original. Vejo essas qualidades, juntamente com a música 'Efeito Apaixonado', como uma porta de entrada para o grande público”, comentou.

Para o compositor, a parceria entre Angola e Brasil é uma oportunidade de unir diferentes influências culturais e apresentar o trabalho para novos públicos.

"Sabemos que a Riqueza já tem um público que a conhece e acompanha em Angola, particularmente em Luanda. Agora, nossa meta é trazer essa energia para o Brasil, com as influências de diferentes regiões do país e da equipe da Cavahits”, acrescentou Pery.

As inspirações para o projeto incluem nomes de destaque no cenário pop brasileiro, como Anitta, Ludmilla. “Mas principalmente, a cantora IZA, de quem Riqueza é fã de carteirinha, juntamente com o som e o ritmo contagiante de Angola”, complementou Pery.

Dado o fato de Riqueza ter apenas 12 anos, Pery destacou a responsabilidade envolvida na produção do trabalho. “A questão de limites e perspectivas culturais é importante. Estamos lidando com uma criança que merece todo o nosso cuidado e atenção redobrada. Consideramos sempre a integridade, dignidade e honra dela”, pontuou o compositor.

Trajetória

Pery começou sua carreira durante a pandemia da covid-19, dedicando-se ao estudo do mercado musical e das tendências da época. Entre suas composições, destacam-se trabalhos gravados por artistas de diversas regiões do Brasil, como ‘Nem Ele, Nem Você’, de Cíntia Lazary; ‘Vai Ficar na Saudade’, de Hamanda Kariny; e ‘Pá Pá Pá’, de Rudã e Raphael.

Atualmente, ele planeja um lançamento em fevereiro no estilo brega/arrocha, mas todas as energias estão voltadas para o projeto de Riqueza. “Estamos colocando todas as nossas forças no lançamento da Riqueza e de 'Efeito Apaixonado'. É um privilégio escrevermos juntos esse capítulo”, complementou.