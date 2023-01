Avenida Cultural é confirmada para este domingo (22) na presidente Vargas

A terceira edição da Avenida Cultural foi confirmada para este domingo, dia 22, na avenida Presidente Vargas. O evento ocorrerá a partir das 9h30 no trecho entre as ruas Gaspar Viana e Riachuelo, que será totalmente interditado para veículos. O evento leva atividades culturais e de lazer diversificadas para a população gratuitamente na rua. Já estão confirmados dois palcos para apresentações de atrações. O primeiro estará em frente aos Correios e o segundo em frente à agência do Banco do Brasil.

O projeto da Prefeitura Municipal de Belém (PMB), executado por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), contará com atividades para todas as idades. A programação completa deverá ser divulgada ainda nesta semana pela Prefeitura. As duas primeiras edições da Avenida Cultural ocorreram em maio e agosto de 2022.