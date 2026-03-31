Avenida Brasil volta à Globo: relembre a trama, o elenco e cenas que marcaram a novela

A novela Avenida Brasil retornou à programação da TV Globo a partir desta segunda-feira, 30, no "Vale a Pena Ver de Novo". Escrita por João Emanuel Carneiro, a trama acompanha a trajetória de Rita, também conhecida como Nina, em um plano de vingança contra a ex-madrasta Carminha.

Exibida originalmente em 2012, e reprisada no "Vale a Pena Ver de Novo" em 2019, a novela gira em torno de relações familiares marcadas por conflitos, traições e reconciliações, com ambientação no bairro fictício do Divino, no Rio de Janeiro.

A narrativa começa com Rita, filha de Genésio. Após a morte do pai, a menina é abandonada pela madrasta Carminha em um lixão. Anos depois, já adulta, Rita retorna ao Brasil com a nova identidade de Nina e passa a trabalhar na casa da ex-madrasta para colocar em prática seu plano. A personagem também recorre à chantagem para atingir Carminha.

A história da vingança de Nina

No decorrer da história, Nina reencontra Jorginho, seu amor de infância, que foi adotado por Carminha e é filho de criação de Tufão. A relação entre as duas personagens conduz os principais conflitos ao longo da trama, consolidando um dos embates centrais.

O núcleo do Divino e seus personagens

O ex-jogador de futebol Tufão é uma das figuras centrais da trama. Morador do bairro do Divino, ele vive com Carminha, além de familiares como Leleco e Muricy, e do cunhado Max. O bairro também reúne personagens ligados ao Divino Futebol Clube, como Jorginho, Iran, Leandro e Roni.

Outros pontos importantes incluem o salão de Monalisa e a loja de Diógenes, frequentados por personagens como Suellen e Darkson.

Cenas marcantes de Avenida Brasil

Entre os momentos mais lembrados da novela está o confronto em que Nina revela sua verdadeira identidade a Carminha. Este embate entre as personagens é um dos grandes destaques da trama e guia seus desdobramentos.