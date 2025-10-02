Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Avenged Sevenfold divulga novas datas de shows no Brasil

Estadão Conteúdo

O Avenged Sevenfold anunciou as novas datas dos shows no Brasil. A banda se apresenta na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, no dia 28 de janeiro de 2026. No dia 31 de janeiro, o grupo sobe ao palco no Allianz Parque, em São Paulo.

Os shows da banda no Brasil aconteceriam neste mês, mas foram adiados após M. Shadows, vocalista do grupo, revelar o diagnóstico de um problema nas cordas vocais. Antes, as apresentações seriam nos dias 2 e 4 de outubro, em Curitiba e São Paulo, respectivamente.

O artista explicou que a decisão foi tomada para que ele possa passar pelo tratamento e reabilitação para poder voltar a se apresentar o mais rápido possível.

Os ingressos das datas antigas estão automaticamente válidos para as novas apresentações. Caso o comprador não tenha interesse em comparecer aos shows nas novas datas, deve solicitar o reembolso pela Eventim.

Ainda restam alguns ingressos disponíveis, que podem ser adquiridos no link.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/AVENGED SEVENFOLD/SHOWS/BRASIL
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Aos 82 anos, Milton Nascimento é diagnosticado com demência

A família do artista começou a suspeitar de algum quadro clínico ainda no primeiro semestre de 2025

02.10.25 9h02

CULTURA

Espetáculo ‘Elementar’ mistura ritmos amazônicos e consciência ambiental no palco do SESI

Show traz experimentação com canos de PVC, sementes, panelas e outros materiais reaproveitados. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla

02.10.25 8h00

EMOÇÃO

Fafá de Belém relata experiência com imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré: 'Ao meu encontro'

Cantora contou que passeio com amigos terminou em surpesa dentro da Igreja de Santo Alexandre; veja o vídeo

01.10.25 23h07

CONFIRMOU

'Ensaios da Anitta' já tem data para ser realizado em Belém; confira

Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza

01.10.25 12h47

MAIS LIDAS EM CULTURA

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

CULTURA

Aos 82 anos, Milton Nascimento é diagnosticado com demência

A família do artista começou a suspeitar de algum quadro clínico ainda no primeiro semestre de 2025

02.10.25 9h02

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (02/10)?

O filme "Os Inventores" vai ao ar logo após novela "A Viagem”, na TV Globo

02.10.25 11h00

CULTURA

Espetáculo ‘Elementar’ mistura ritmos amazônicos e consciência ambiental no palco do SESI

Show traz experimentação com canos de PVC, sementes, panelas e outros materiais reaproveitados. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla

02.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda