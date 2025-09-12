Capa Jornal Amazônia
Autora viraliza com menção a Pedro Bandeira, e escritor reage

Estadão Conteúdo

A autora Lavínia Rocha postou uma interação inusitada em suas redes sociais: após uma palestra em uma escola de São Paulo, ela descobriu que um dos alunos tinha um parentesco com o escritor Pedro Bandeira. A publicação, postada nessa quarta-feira, 10, viralizou no X, antigo Twitter, com mais de 2 milhões de visualizações, e recebeu até uma resposta do autor.

A publicação, postada na última quarta-feira, 10, viralizou no X. Lavínia explicou que Pedro Bandeira era uma de suas inspirações. "Foi um dos responsáveis por eu me tornar escritora! Quando o conheci, eu me tremia todinha", disse.

Junto de fotos com o escritor, ela, que é autora de livros infanto-juvenis e adultos, complementou que ele influenciou muito na sua forma de escrever.

"Olha que legal o autógrafo dele: faz uma bandeira e escreve Pedro", reparou também, na postagem.

A interação não acabou por aí: Pedro respondeu a postagem de Lavínia, que chegou ao Instagram.

"Obrigado pelo carinho, querida!", escreveu.

