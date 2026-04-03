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Autora paraense lança romance que conecta Amazônia e Japão

“Flauta de Bambu”, de Giu Yukari Murakami, aborda identidade, ancestralidade e pertencimento

O Liberal
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Neta de imigrantes japoneses, Giu Yukari Murakami constrói narrativas marcadas por aspectos identitários de sua vivência amazônida e asiático-brasileira (Gabriel Gentil)

O romance “Flauta de Bambu”, da autora paraense Giu Yukari Murakami, chegou às livrarias de todo o país no dia 31 de março. A obra, publicada pela Editora Rocco, terá eventos de lançamento em 18 de abril, na Livraria Paisagem, e em Belém, no dia 27 de junho, na Livraria Boiúna.

image Legenda (Divulgação)

A narrativa acompanha Aiko Watanabe, uma adolescente nipo-brasileira nascida em Belém. Ela recebe de sua batchan (avó, em japonês) a missão de reencontrar Kimiko, desaparecida desde os bombardeios da Segunda Guerra Mundial.

A Trama de "Flauta de Bambu"

Inspirada no fenômeno da pororoca, a jornada articula elementos de ancestralidade japonesa, cultura amazônica e a busca por pertencimento. A autora explica que a estética do livro é baseada no “encontro das águas” entre o rio amazônico e o mar, por onde seus avós vieram.

Ao lado do amigo Nilo, Aiko enfrenta situações de bullying na escola e conflitos familiares. Nesse contexto, ela recebe da avó um objeto especial: uma flauta de bambu.

A flauta é capaz de produzir uma música mágica que abre caminhos nas águas e revela verdades ocultas. A avó, Masumi, é uma contadora de histórias cuja trajetória marca profundamente a protagonista.

No passado, ainda crianças, Masumi e Kimiko fugiram dos horrores da guerra a bordo de um navio. Enquanto Masumi conseguiu chegar ao Brasil, Kimiko desapareceu no mar.

Já idosa e com a saúde fragilizada, Masumi volta a sentir a presença da amiga por meio do instrumento que ambas tocavam na infância. Isso impulsiona a missão de Aiko.

Movida pelo afeto pela avó, a jovem aceita o desafio e mergulha em uma jornada que entrelaça tradições japonesas e a vivência amazônica.

Ao longo do percurso, Aiko descobre que a magia pode estar inscrita na própria história familiar, evocando o conceito do Akai Ito — o fio vermelho do destino que conecta pessoas ao longo do tempo e da distância.

A Autora Giu Yukari Murakami

Neta de imigrantes japoneses, Giu Yukari Murakami constrói narrativas marcadas por aspectos identitários de sua vivência amazônida e asiático-brasileira. Suas produções já foram publicadas em inglês e japonês.

Em 2023, o conto “Nas bordas de quem eu sou” foi apresentado no Museu do Amanhã. Em 2025, a história “Pelas mãos de batchan” ganhou adaptação audiovisual por meio do edital Sesc RJ Pulsar.

Ilustrações de Hiro Kawahara

As ilustrações do livro são assinadas por Hiro Kawahara, que acumula mais de três décadas de carreira como ilustrador, diretor de arte e quadrinista.

Entre seus trabalhos, destacam-se as ilustrações das toalhas de bandeja do McDonald's, produzidas ao longo de vinte anos, além de sete livros publicados. O artista recebeu o prêmio Cátedra Unesco PUC de destaque em literatura juvenil em 2017.

Em 2025, Hiro Kawahara conquistou o primeiro lugar no 18º Japan International Awards, uma das principais premiações de quadrinhos do mundo.

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