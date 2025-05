O que é Daily no Instagram? Diário moderno conquistou a nova geração; conheça

Assim como o Dix, o Daily também é um perfil alternativo criado por jovens da geração Z e Alfa na rede social Instagram. Embora seja uma conta restrita, é utilizada por adolescentes e jovens como um diário online aberto, no qual compartilham suas rotinas de forma mais livre e natural.

Popular entre as novas gerações, o Daily — termo em inglês que significa “diário” — não serve para esconder, mas para expor o cotidiano a um público selecionado pelo próprio usuário, sem a pressão por fotos perfeitas ou por seguir padrões.

Apesar de utilizado na plataforma do Instagram, o Daily não é uma função oficial da plataforma, como os Reels e Stories. Ele é uma tendência que surgiu e ficou popular no início de 2024 para compartilhar com os amigos a rotina diária ou interesses de forma espontânea.

O que levou à necessidade de criar um Daily?

Diversos fatores contribuíram para o surgimento dos perfis Daily nas redes sociais. Entre eles, destaca-se o medo de exposição e julgamentos, o que faz com que muitas pessoas prefiram compartilhar suas vidas pessoais com um público restrito e selecionado. A busca por uma conexão mais próxima com os seguidores também é um dos principais motivos.

Como criar um perfil Daily?

Você pode criar um perfil Daily no Instagram acessando o site oficial ou instalando o aplicativo no seu celular. O cadastro é feito com um e-mail e uma senha. Caso já tenha uma conta no Instagram ou no Facebook, é possível utilizá-la para criar um novo perfil, que ficará vinculado à mesma central de contas, proporcionando uma experiência integrada.

Muitas pessoas adicionam a palavra "daily" no nome de usuário para indicar o tipo de perfil. Geralmente, essas contas são privadas, permitindo maior controle sobre quem pode acessar o conteúdo publicado. Caso se sinta desconfortável com algum seguidor, é possível removê-lo facilmente da lista de seguidores.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)