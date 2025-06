Influenciadora Victtória Xàvier surpreende fãs ao revelar formação em Perícia Forense

Victtória Xàvier se consolidou como um dos nomes mais influentes do entretenimento digital no Brasil sempre antenada nas novidades do cinema, séries, realities e os grandes eventos da cultura pop. Agora a jornalista surpreende ao revelar uma nova conquista: ela acaba de se formar em Perícia Forense.

Com a formação,Victtória une sua paixão por investigações e histórias reais ao seu lado comunicadora. Quem acompanha a influenciadora de perto, sabe que o interesse pelo universo criminal já era evidente. Fã de séries como "Law & Order" e documentários investigativos, Victtória sempre demonstrou fascínio pelos bastidores da justiça e pela análise de casos reais.

VEJA MAIS

“Eu sempre fui apaixonada por true crime, por documentários e por entender como funcionam as investigações. O curso me deu uma nova perspectiva sobre tudo isso. Hoje, consigo enxergar com muito mais profundidade como são feitas as análises e como a perícia é essencial para se chegar à verdade dos fatos. Foi transformador”, revela Victtória.

A formação foi realizada pelo INPAT FORENSE, instituição referência na área, sob mentoria do perito Danilo Peleje, que conduziu a turma com foco em técnicas modernas de investigação e aplicação prática da perícia.

Além de enriquecer sua bagagem como comunicadora, a formação também conecta a jornalista a um novo olhar sobre a produção de conteúdo, principalmente em temas ligados a crimes, justiça e comportamento humano.

“Meu objetivo sempre foi aproximar o público do universo do entretenimento, trazendo um olhar mais profundo sobre filmes, séries e realities. Agora, com esse conhecimento extra, quero ir além: compartilhar mais sobre o universo investigativo e mostrar como ele se conecta com as histórias que tanto amamos assistir”, completa.

A jornalista, criadora de conteúdo e perita soma mais de 500 mil seguidores nas redes sociais e já entrevistou estrelas como Brad Pitt, Keanu Reeves, Elizabeth Olsen e Anthony Mackie.