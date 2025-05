Conheça o Dix, o Instagram 'secreto' da Geração Z

Se você já ouviu alguém dizer que vai "postar no dix", saiba que não se trata de um novo aplicativo, mas de um jeito alternativo — e mais privado — de usar o próprio Instagram. Popular entre a Geração Z, o dix é um perfil paralelo e fechado, acessível apenas aos amigos mais próximos.

A tendência começou em 2016, quando o Instagram passou a permitir múltiplas contas no mesmo celular. Com isso, ficou fácil criar perfis extras. Muitos jovens aproveitaram para compartilhar selfies engraçadas, vídeos de festas, desabafos e até fotos mais ousadas — longe dos olhos da família e conhecidos.

O ponto central do dix é o controle. As contas são privadas e os seguidores escolhidos com cuidado. É um ambiente mais íntimo, quase como um diário digital com interação.

Como identificar um perfil dix?

Muitos usuários usam “dix” no nome de usuário, facilitando o reconhecimento entre amigos. Com o recurso de múltiplas contas, é possível alternar entre o perfil aberto e o secreto com facilidade.

Nem tudo é sigilo

Mesmo com a proposta de privacidade, há riscos. Se alguém tira um print ou salva uma imagem, o conteúdo pode vazar. Além disso, adolescentes usam o dix para esconder comportamentos dos pais, o que levanta preocupações sobre segurança.

Pelas regras do Instagram, é preciso ter ao menos 13 anos para usar a rede, e conteúdos abusivos ou com nudez seguem proibidos, independentemente do tipo de conta.

Flipside: o dix oficial?

Em 2024, o Instagram começou a testar o Flipside, um recurso que permite criar um perfil secundário vinculado à conta principal. Segundo o especialista Matt Navarra, ele oferece uma experiência parecida com o dix, mas integrada à própria plataforma.

Com o Flipside, o usuário pode manter dois feeds e definir quem verá cada um. Ainda em testes, o recurso mostra que o Instagram reconhece o desejo por mais privacidade e autenticidade.

Tendência ou nova fase?

O dix reflete o desejo dos jovens de fugir da exposição excessiva e das pressões das redes sociais. E com o Flipside a caminho, essa forma de uso mais reservada pode ganhar status oficial.

Em um mundo hiperconectado, talvez o que mais se queira seja justamente um espaço digital onde se possa ser apenas quem se é — sem filtro nem pose.

Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com