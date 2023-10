Autor Thiago Kazu Lança Livro 'Onde Aperta' no Ná Figueiredo

O escritor e poeta paraense Thiago Kazu irá lançar na próxima quarta-feira, 1, o segundo livro, no Núcleo de Conexões Na Figueredo, a partir das 20h. Intitulado “Onde Aperta”, a obra é resultado de vivências do autor dos últimos três anos, onde dois deles ocorreram no período da Pandemia de Covid-19. E apesar de não considerar um livro sobre a pandemia, Thiago afirma que os traumas coletivos da época estão presentes.



VEJA MAIS:





Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp

“Como eu escrevo enquanto hábito e necessidade, alguns poemas falam desse período: medo da morte, da morte de entes queridos, medo das pessoas que acreditavam em Fake News”, relata o Kazu. O livro, que será lançado pela Editora Urutau, é composto de 75 poemas e divididos por capítulos, com muito deles escritos no calor do momento. “O principal efeito estético sobre mim (da pandemia), foi a dificuldade de poetizar a partir da experiência que estávamos vivendo”, conta."Onde Aperta" é o segundo livro na carreira de Thiago e marca a sua estreia como escritor com vínculo a uma editora. Em 2021, ele lançou também “Meu Corpo nos Teus Grãos”, que reuniu poemas escritos sobre a cidade de Belém, mas foi feito de maneira independente, graças ao incentivo da Lei Aldir Blanc, onde, além de escrever, Kazu editou e o publicou.Sobre a diferença entre as duas produções, ele explica: “O meu primeiro livro, apesar de editado e lançado no período ainda pandêmico, ele não tinha muito ainda esse caráter, já que reunia poemas de anos anteriores. E no meu novo livro, os poemas estão muito mais curtos e breves. Portanto, há uma expectativa de como o público irá receber ou entender essa estética”.No fim, “Onde Aperta”, trata de vivências comuns das pessoas, durante uma época difícil, mas, agora, contadas por um Kazu mais amadurecido.O evento de lançamento contará com um bate-papo sobre o novo livro, com leitura de trechos dele, com os convidados, poeta e historiadora paraense, e o, poeta e jornalista. Além disso, os presentes poderão adquirir exemplares autografados de "Onde Aperta".