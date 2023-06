Escritores debatem 'O Livro Antes do Livro' no Núcleo de Conexões Ná Figueredo

O livro, seus novos formatos e a relação com os leitores são algumas das temáticas do evento “O Livro Antes do Livro”, que ocorre nesta quarta-feira (28), no Núcleo de Conexões Ná Figueredo, em Belém, a partir das 19h. Os autores convidados a debater são Josiane Martins, Thiago Kazu e Rogério A. Tancredo, que terão trechos de seus livros interpretados pelo poeta e performer Rodrigo Briveira. A curadoria do evento é do poeta e produtor cultural Ney Ferraz Paiva.

Os três escritores convidados estão com livros prestes a serem editados, em fase de pré-venda nas redes sociais. O encontro tem o objetivo de trazer para o debate público as experiências e reflexões de quem vive um novo momento do mercado editorial no Pará, no Brasil e no mundo, no qual a internet e meios de divulgação digitais ganham cada vez mais centralidade.

Para Ney Ferraz Paiva, organizador do encontro, o momento é de incertezas. “O livro parece ter deixado de ser um produto iminentemente gerado pela Indústria Cultural para transitar como vedete da indústria do entretenimento e da cibercultura. É desse lugar que ele procura retirar oxigênio e seguir a trilha para a velha caçada ao leitor e ao reconhecimento. Quem não gosta de um bom livro? Ao que parece não se pode mais responder a essa pergunta com muitas certezas”, reflete o agitador cultural.

Conheça os artistas

Rodrigo Briveira, que fará as leituras durante o debate, é autor, professor, poeta, tradutor, videoartista, editor e agitador cultural. Autor de “Escombros” e “Antilhas”, ambos de 2022. Atualmente é um dos organizadores do “Sarau do Povo da Noite”.

Josiane Martins é poeta, autora de “Menina do mato e outros poemas anfíbios”, editado pela Pará.grafo Editora, em 2017, e de “Ilhada”, em pré-venda pela Editora Urutau.

Thiago Kazu, também poeta, é autor de “Meu corpo nos teus grãos”, de 2021, e “Onde aperta”, também em pré-venda pela Editora Urutau.

Rogério A. Tancredo, contista e romancista, autor de “Relato de um paciente desconhecido”, pela Editora Kazuá, de 2019; e de “O dia que conheci Lucia Berlin”, pela Editora Caravana, de 2022; escreveu ainda “Pontas soltas tarde de neblina”, também em pré-venda pela Editora Urutau.