Autor paraense lança, na Feira do Livro, romance sobre como serão os casais no futuro

A história de Romeu e Julieta, imortalizada na peça teatral do dramaturgo inglês William Shakespeare, e os impactos dos avanços tecnológicos no mundo serviram de ponto de partida para o escritor, professor e radialista católico Karlinhos Gomes escrever o romance "July & Romy - A Essência da Verdade", no qual questiona como será o futuro dos casais. Isso porque, como destaca Karlinhos, o amor mostra-se um tanto esquecido, sob risco, atualmente, em uma situação que coloca em xeque não somente os relacionamentos amorosos, mas as relações como um todo entre os cidadãos no mundo. Karlinhos lançará o livro às 11h deste domingo (18), no Estande dos Escritores e Escritoras Paraenses na 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no Hangar - Centro de Convenções e Feiras.

"Este é o meu segundo livro. O primeiro foi 'A Palavra em poemas'. 'July & Romy' é um romance, uma ficção, com uma história que se passa em 2124, a partir de 'Romeu e Julieta', peça teatral de William Shakespeare. Esse livro é uma homenagem aos casais, desde o primeiro, Adão e Eva, depois, José e Maria, e os casais da atualidade. E a história serve para a pergunta: como serão os casais no futuro? Isso porque as transformações por que passa o mundo, a humanidade são muitas e não param de ocorrer", ressalta. No entanto, em contraste com o aspecto sombrio das relações humanas, "o amor é inegavelmente eterno", como frisa o autor no próprio livro.

O autor observa que muitos casais conviverão, no futuro, de forma mais abrangente com máquinas de características diferenciadas e com a Inteligência Artificial. A relação dos casais abrange o amor em todos os sentidos, até porque, entre outros aspectos, como adianta Karlinhos Gomes, no romance, Jony e Romy foram adotados por casais homossexuais.

"'July & Romy – A Essência da Verdade' nasce a partir de três vertentes pessoais: minha experiência de convivência de mais de trinta anos em grupos de casais, onde ouvi muitas histórias lindas de romances desde o namoro até ao casamento; admirar e gostar do poema que deu origem à peça teatral 'Romeu e Julieta', história sobre a qual assisti a alguns filmes, com destaque para o 'Romeu e Julieta', de Franco Zefirelli, de 1968; e de uma grande provocação que me surgiu diante da revolução tecnológica, que influenciará diretamente as relações emocionais e sentimentais nas vidas dos casais Romeu e Julieta do futuro", revela Karlinhos Gomes.

"É diante deste cenário que 'July e Romy' nasce para questionar e instigar sobre como será o amor, a paixão, tal qual aconteceram na sua essência em toda história humana na vida dos casais Romeu e Julieta de ontem, de hoje e de amanhã...", reforça o autor. Ele pontua ter uma relação próxima com a obra de William Shakespeare, "pelo estilo provocativo de abordar temas do cotidiano e simples da vida do ser humano". "E isto leva-me a uma profunda meditação e reflexão sobre questões que determinam nossas escolhas e nosso destino. Lembro que, na minha adolescência, tive contato com a obra, a história que narra Romeu e Julieta, e me apaixonei pela vida na sua essência."

Relações

Ao buscar escrever uma homenagem ao seu pai, quando ele faleceu no começo da década de 80, Karlinhos Gomes rabiscou, como diz, um pequeno poema intitulado "Pérola Negrão". Assim, ele iniciou sua trajetória nas letras. Como principal influência dele para escrever está a Bíblia Sagrada. "Na Bíblia, percebo uma gama de princípios e verdades sobre a vida humana e suas relações sentimentais emocionais, sociais e transcendentais. Quantos poemas e histórias românticas encontrei na Sagrada Escritura? Essa influência marcante se deu quando na juventude fui seminarista", acrescenta. Karlinhos já pensa em escrever a segunda parte de "July & Romy", pretende concluir a trilogia iniciada com "A Palavra em poemas" e concretizar outros livros como parte do projeto literário dele até 2027.

"A Feira do Livro, por sinal, é a primeira de que participo como autor de obra publicada, é uma grande vitrine literária para muitos talentos que surgem

constantemente. A importância da Feira é que ela é um meio que desperta um potencial leitor. As visitas dos pais com seus filhos, das escolas nos estandes é algo que observo como sendo mágico, impressionante, especialmente quando o visitante, como eu, fica folheando, abrindo e fechando o livro, isso é muito extraordinário. A Feira do livro tem essa incumbência: de nos despertar para o deleite literário.

O romance "July & Romy - A Essência da Verdade", pela editora Npe, pode ser adquirido por meio da Amazon e Uiclap, plataforma de livro online, no Estande dos Escritores e Escritoras Paraenses na Feira do Livro, no Hangar, e com o próprio autor: @karlinhosgomes.