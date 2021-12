Autor paraense Alcides Gentil lança o 3º livro de poemas

Aos 93 anos, o alenquerense, advogado e auditor fiscal aposentado Alcides Gentil Sobrinho lança o terceiro livro: “Imagens do amor no tempo”. “Tento neste meu livro desvendar os mistérios do amor. Ora, se o amor é um mistério é porque ele existe. Então quando nasceu o amor? Em busca da elucidação, caminhei no tempo”, explica o autor.

Não haverá evento público de lançamento em razão da pandemia.

“A ideia de escrever essa obra fluiu naturalmente, quando senti vontade de homenagear as pessoas queridas e os lugares saudosos que, nesta vida, pelo amor, passaram a morar no imenso vale, florido e perfumado, cultivado no meu coração”, conta.

(Capa)

“Da janela dos meus 93 anos, não quero apenas olhar o tempo passar. A minha alma sente necessidade de preenchê-lo e ela fica feliz com os livros que escrevo. Por essa razão, para satisfazê-la, vou continuar escrevendo, tanto que já estou terminando o quarto livro, denominado ‘A vida, o amor e a saudade”, antecipa.

O tio de Alcides Gentil, de quem herdou o nome, foi poeta e membro da Academia Paraense de Letras.

Os livros publicados anteriormente por ele foram “A Afisepa e seu Cronistas” e o “Amor nas Asas da Poesia”.