Autor de 'Cabelin na Régua', morre Mc Kallebe, aos 16 anos

Kelleb Oliveira, conhecido como Mc Kallebe, morreu. O cantor de 16 anos foi encontrado morto após desaparecer na última quinta-feira (22), depois de entrar no rio Ururaí em Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro.

A família do cantor, ontem, pediu orações para Kalleb e o amigo que o acompanhava no rio. Depois das buscas iniciais encontrarem apenas as bicicletas dos dois, nesta sexta (23), os militares na operação resgataram os corpos, que foram identificados pelos familiares.

Mc Kallebe ficou conhecido após gravar músicas como "cabelin na régua", em parceria com Mc Bin Laden. Bordões foram reconhecidos a partir do cantor, como "bigodinho fininho" e "gostosinho no azeite".