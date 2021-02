Atuação de Alessandra Negrini em 'Cidade Invisível' é destaque nos TTs do Twitter

A série "Cidade Invisível", que estreou no último dia 5 na Netflix, está sendo bem recebida pelo público e já vem provocando reações dos internautas por conta da participação elogiadíssima de Alessandra Negrini. Na trama policial, que envolve uma investigação permeada por mistérios ligados a seres fantásticos do imaginário brasileiro, a atriz interpreta a misteriosa Inês, ninguém menos que a Cuca, ser encantado que muitas crianças conheceram de forma mais lúdica no Sítio do Pica-pau Amarelo.

Mas Alessandra deu à personagem uma outra roupagem, bem diferente da caracterização a que as crianças se acostumaram a ver na TV,. Ela diz que a inspiração não foi um jacaré. "Minha inspiração era a borboleta, tem sempre aquela coisa mais fluida, mais leve, é um encantamento assim leve que tem que ter", revela. "Eu tentei isso pelo menos."

Netflix eu preciso de uma nova temporada de cidade invisível pq eu tô completamente apaixonado pela Alessandra Negrini de Cuca e preciso ver mais essa beldade. — 1 Momesso incomoda muita gente (@pqpmomesso) February 12, 2021

Na trama, ela é a dona do bar frequentado pelo protagonista Eric, vivido por Marco Pigossi, que inicia uma investigação sobre a morte da esposa. Por ser uma bruxa, ela tem o poder de assumir diversas formas. A personagem é uma das mais poderosas da série e a líder de todos os seres.

"Eu cresci com folclore, lendo em Monteiro Lobato, vendo o Sítio do Pica-pau [Amarelo]", afirma Alessandra Negrini. "Cresci com a minha mãe que é pedagoga que adora contar histórias, de noite ela contava histórias, eu ia passar as férias no sítio da minha avó, então aquilo tudo era muito real."

desde que eu descobri que a alessandra negrini é a cuca eu sonho todas as noites com ela vindo me pegar — thaynna (@awnatomy) February 11, 2021

Além da Cuca, outros seres como o Saci, Curupira e Iara também estão representados na série, dirigida por Carlos Saldanha. Em entrevista ao portal Yahoo, ele contou que queria achar novas temáticas para mostrar o Brasil para o mundo. "Comecei a ver que aqui fora tem vários filmes e séries que falavam sobre os vikings, os gregos, os deuses americanos. E pensei: Puxa, a gente tem um folclore tão rico, histórias incríveis para serem contadas. Por que não criar uma roupagem moderna?'"

Saldanha foi um dos primeiros a elogiar a 'Cuca" personificada pela atriz. "Às vezes você imagina uma coisa, mas eles trazem uma roupagem nova, uma emoção nova. Você vê essa transformação na cena. Foi assim com a Cuca. Eu sabia que ela ia cantar o 'Nana Neném', mas não sabia como ela ia fazer isso", conta. "Aí quando você vê a Alessandra, o jeito que ela pensou, os olhares, essa coisa meio suave, mas também um pouco maquiavélica, foi algo que veio dela e que eu achei incrível".

Eu falando com a Julia que se a Alessandra Negrini fosse a Cuca da vida real, eu ia dormir deixando leite e biscoito igual criança faz com Papai Noel pra fazer eles visitarem a casa https://t.co/VvdeA9dhc5 — curty ceo of nobimaru (@kishioboy) February 11, 2021

"É muito legal essa musiquinha, que está no inconsciente de todo mundo e hipnotiza as pessoas", diz Negrini. "É para dar medo mesmo, para dar um medinho. Mas não tinha muito o que trabalhar não, eu conhecia a música, eu só cantei. Aí eles botam aqueles efeitos especiais."

Os fãs de Alessandra Negrini que assistiram à série inundaram o Twitter com centenas de comentários sobre a performance da musa, colocando o nome da atriz entre os assuntos mais comentados do dia.