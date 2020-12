Morreu hoje (16), aos 64 anos, um dos grandes nomes do teatro brasileiro. A atriz Rosaly Papadopol foi diagnosticada com um câncer no braço há dois anos.

A notícia foi confirmada nas redes sociais da produtora Camila Sartorelli, de quem a atriz era amiga há 20 anos.

Além do teatro, Rosaly Papadopol trabalhou em novelas como "Éramos Seis", "Louca Paixão", "Pé na Jaca" e "Belíssima".