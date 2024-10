Atriz Park Jia, do dorama 'A Lição', morre aos 52 anos

A atriz sul-coreana Park Jia faleceu aos 52 anos, na segunda-feira (30), às 2h50, devido a um infarto cerebral. A informação foi confirmada pela agência da atriz, Billions (conhecida também como Blade Entertainment), aos portais de mídia coreanos Hani e Yonhap. A atriz ficou mundialmente conhecida por interpretar Jeong Mi-Hee, a mãe da protagonista Moon Dong-eun, no dorama A Lição, lançado em 2022 na Netflix.

Segundo a nota divulgada, Park Jia desmaiou em decorrência do infarto e foi hospitalizada, mas infelizmente não conseguiu se recuperar. "Lembraremos para sempre a paixão da falecida, que adorava atuar até o fim", declarou a agência.

O funeral de Park Jia será realizado no dia 2 de outubro, na capital da Coreia do Sul, Seul, onde familiares, amigos e fãs poderão prestar suas últimas homenagens. A atriz iniciou sua trajetória como atriz em 1997, com participações em Killing Story e Maria's Inn.

Um de seus papéis mais marcantes foi em 2007, no filme Gidam, no qual interpretou um espírito.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)