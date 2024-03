Atriz Leticia Birkheuer publica vídeo nas redes dizendo que foi agredida por ex-marido; veja

Neste domingo de Páscoa (31), a atriz e modelo Leticia Birkheuer recorreu às redes sociais para compartilhar um vídeo em que acusa de violência seu ex-marido, Alexandre Furmanovich, de quem está separada há 10 anos.

A atriz afirmou que foi agredida durante o casamento e voltou recentemente a sofrer ameaças psicológicas do ex-marido. “Meu ex-marido, pai do meu filho, gritava, em um restaurante, que só não quebraria minha cara porque estava na presença dele, de nosso filho, de uma criança”, declarou.

Em uma publicação em seu perfil do Instagram, Birkheuer abordou diretamente o assunto, revelado pela revista Veja.

“O que está escrito lá é verdade, sim. Eu venho aqui falar com todas as mulheres que já passaram e passam por isso, para dizer não se calhem, denunciem, procurem ajuda, procurem falar com uma delegada de polícia, tem pessoas aí para ajudar a gente.”

No vídeo, a atriz afirmou: “Infelizmente fui agredida em público pelo pai do meu filho.” Ela expressou sua tristeza e indignação com o ocorrido, enfatizando a gravidade de ter sido agredida em um restaurante. Além disso, Birkheuer fez um apelo às mulheres que enfrentam situações semelhantes, encorajando-as a não se calarem, a denunciarem os agressores e a buscar apoio junto às autoridades competentes.

A atriz destacou a importância de enfrentar a violência doméstica e impedir que os agressores fiquem impunes. Birkheuer ressaltou que nenhuma criança deveria testemunhar ou ser exposta a esse tipo de violência, destacando o impacto emocional devastador que isso pode causar.