Atriz Laila Zaid elogia Belém e comenta experiência na COP 30: 'Um grande sucesso'

A ativista ambiental compartilhou impressões sobre a cidade e as atividades paralelas da conferência

Hannah Franco
fonte

Laila Zaid elogia Belém e relata experiência na COP30 (Rpeorudção/Instagram)

A atriz e ativista socioambiental Laila Zaid esteve em Belém na última semana para acompanhar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30e compartilhou nas redes sociais uma série de comentários sobre a experiência na capital paraense. Conhecida por campanhas de conscientização ambiental e projetos de educação sustentável, ela destacou a recepção que recebeu na cidade e a dinâmica da conferência.

Laila contou que muitos alertas que recebeu antes da viagem não se confirmaram. “Aqui, não dá para confiar em vocês, não. Vocês disseram que eu não ia conseguir pegar um Uber na rua, que ia estar um trânsito, um caos. Não tava. Ia faltar comida, que os restaurantes não iam dar conta, comi bem demais em todos os cantos. Que os preços iam estar uma fortuna, que ou era cerveja ou açaí, os preços mais justos do que aqui no Rio de Janeiro. Que ia estar um calor dos infernos e tava mesmo”, disse.

A atriz também elogiou o acolhimento dos belenenses. “O que vocês não me falaram é que o povo de Belém era uma alegria, que eu ia ser muito bem recebida onde eu pisasse, que ia ter balada todo dia, que eu ia dançar horrores.”

Em seus relatos, Laila explicou que a COP30 se estende para além dos limites da ONU. “Podem confiar em mim e me deixar fazer vídeo falando de COP sem falar de clima, porque vocês fizeram isso por meses e eu não falei nada, tá? Até porque a COP ainda tá on. A COP não tá só nos limites da ONU. As organizações da sociedade civil, por exemplo, alugaram casas pela cidade inteira, que ficavam de portas abertas com uma programação linda, de troca de saberes, de cultura, de festas.”

A ativista mencionou ainda atividades espalhadas pela cidade. “A Universidade Federal do Pará tava linda, alojou três mil indígenas, recebeu a cúpula dos povos. O Rio Guamá tava cheio de navios e barcos também de outras organizações, também recebendo a população. As baladas da cidade foram integradas na programação da galera. Era um tal de tacacá com dry martini.”

Laila também comentou sobre a Marcha dos Povos, que reuniu milhares de participantes durante a conferência. “O que que foi a marcha dos povos? 70 mil pessoas nas ruas de todos os cantos do mundo, de todas as culturas, gritando por justiça social e equilíbrio ambiental. Você olhava para os lados e dizia: ‘Eu tenho certeza que eu tô do lado certo da luz’”, afirmou.

A atriz encerrou agradecendo pela recepção que recebeu em Belém. “Esse vídeo é um agradecimento a tudo e todos que me fizeram chegar até o Pará para essa COP, em especial ao povo de Belém, que tão fazendo dessa COP um grande sucesso.”

Ela também comentou sobre as negociações em andamento. “ A gente fica louco de estar trabalhando? Fica. A gente ainda não sabe qual o resultado das negociações? Ainda não sabe, mas por enquanto essa COP tá um sucesso”, completou. A COP30 encerra nesta sexta-feira (21), em Belém.

