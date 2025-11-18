Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Greenpeace usa cinzas da Amazônia em protesto artístico na COP30

Obra de Mundano usa cinzas de queimadas no Pará para cobrar ações imediatas contra o desmatamento

Hannah Franco e Lívia Ximenes
fonte

Instalação na COP30 usa cinzas da Amazônia para denunciar queimadas. (Divulgação/Greenpeace)

Uma instalação artística feita com cinzas de áreas queimadas da Amazônia chamou atenção na segunda-feira (17), na Blue Zone da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém. A ação, desenvolvida pelo artista brasileiro Mundano em parceria com o Greenpeace, utilizou material coletado de incêndios florestais registrados em 2024 na Terra Indígena Anambé, no Pará.

Vestido com macacão e máscara de proteção, Mundano aplicou cola nas paredes de uma caixa parcialmente transparente e, em seguida, espalhou as cinzas para formar a frase “COP30: Levante-se pelas Florestas”. A obra integra o movimento Cinzas da Floresta (Ashes of the Forest), criado em 2021, que transforma resíduos de queimadas em manifestações artísticas de denúncia em diversos países.

A performance recebeu apoio do WWF e tem como objetivo cobrar medidas concretas para frear o desmatamento global. Na conferência, Greenpeace e WWF defendem a criação de um novo Plano de Ação Florestal, voltado a zerar o desmatamento e reverter a degradação das florestas até 2030, compromisso reconhecido na COP28, mas ainda sem implementação.

“O tempo está se esgotando. Não podemos sair desta COP com gestos simbólicos, compromissos voluntários ou promessas vagas”, afirmou a diretora-executiva do Greenpeace Brasil, Carolina Pasquali. Segundo ela, a obra funciona como um alerta direto a negociadores e representantes de governos presentes no evento.

Mundano destacou que as cinzas representam a destruição vista de perto em áreas atingidas pelas queimadas. “A ganância humana está transformando ecossistemas inteiros em cinzas, e isso é inaceitável. Por isso, nos últimos quatro anos, tenho trazido essas cinzas como um grito para transformar florestas queimadas em florestas de pé”, disse.

O Greenpeace Brasil atua desde 1992 na defesa ambiental e tem histórico de denúncia e enfrentamento a iniciativas que ameaçam ecossistemas. 

