Atriz chama Arnold Schwarzenegger de 'homem porco': 'Peidou na minha cara'

Miriam Margolyes, de 81 anos, conhecida por interpretar a professora Pomona Sprout em "Harry Potter", revelou que não gosta de Arnold Schwarzenegger por uma situação desagradável que viveu com o ator. De acordo com ela, o artista peidou em seu rosto enquanto eles gravaram o filme "Fim dos Dias", de 1999. A artista foi questionada de qual colega de elenco ela gostava menos. Imediatamente, ela falou de Arnold e afirmou "não se importar com ele", pois ele é "um pouco cheio de si".

Em matéria divulgada pela revista People, Miram disse: "Ele peidou na minha cara. Agora, eu peido, claro que sim - mas eu não peido na cara das pessoas. Ele fez isso deliberadamente, bem na minha cara".

Arnold interpretou um ex-policial em "Fim dos Dias", filme de terror bíblico, no qual ele trabalhava para uma agência de segurança de elite e tem a tarefa de parar Satanás (Gabriel Byrne) antes que ele conceba o Anticristo com uma jovem (Robin Tunney) na hora final do milênio.

"Eu estava interpretando a irmã de Satanás e ele estava me matando, então ele me colocou em uma posição onde eu não podia escapar e deitada no chão. E ele simplesmente peidou", contou Margolyes.

"Não estava filmando, estava em uma das pausas, mas não o perdoei por isso", complementou ela.

Anteriormente, a atriz já havia falado sobre a relação com o ator. "Que homem porco! Embora ele fosse relativamente profissional comigo - porque ele não gostava de mim - ele era terrivelmente assediador com as mulheres em que ele estava interessado", lamentou.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)