Atriz de 'The Boys' explica desafios da 5ª temporada após diagnóstico de doença

Erin Moriarty, atriz de The Boys, sofre de Doença de Garves, uma condição autoimune. Em entrevista ao Hollywood Reporter, a artista refletiu sobre o impacto de seu diagnóstico na realização da 5ª temporada da série e revelou que não está assistindo aos episódios novos.

A atriz frisou a importância em se falar a respeito de doenças autoimunes. Ela relembrou que, antes de seu diagnóstico, começou a ter alguns sintomas e percebeu que havia algo errado. "Isso fez com que eu não estivesse tão presente para a Annie nesta temporada final quanto eu gostaria, e isso foi muito doloroso para mim", desabafou Moriarty.

A respeito de seu trabalho, a atriz disse que a doença impactou diretamente no quanto esteve envolvida no encerramento da série. "Foi como se eu estivesse offline durante os primeiros seis ou sete episódios e depois voltasse a estar presente. Finalmente me senti presente no final da quinta temporada".

"Gostaria de ter podido usar isso para intensificar ou me identificar com o cansaço dela, mas, para ser honesta, eu estava no set todos os dias lutando muito, muito mesmo, para conseguir lidar com tudo", refletiu.

Moriarty ainda expressou todo seu amor pela produção e comentou que sempre assistiu a todas as temporadas da série. No entanto, com o lançamento gradual dos novos episódios, a atriz não tem acompanhado o encerramento. "Não estou assistindo à temporada final simplesmente porque é muito importante para mim, neste momento, priorizar minha saúde mental acima de tudo".

O que é a Doença de Garves?

A Doença de Garves trata-se de um quadro em que a glândula da tireoide é sobrecarregada e produz uma quantidade bastante alta de hormônio. Assim, o corpo passa a sofrer de hipertireoidismo, de forma que há uma aceleração no metabolismo.

Há uma série de sintomas da doença, como perda de peso, taquicardia, ansiedade e insônia.