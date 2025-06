Atriz de 'Friends' explica como virou curandeira após abandonar Hollywood

A atriz Jane Sibbett fez parte de um momento marcante da TV americana interpretando Carol, em Friends. Ex-mulher de Ross e mãe de Ben, a personagem protagonizou o primeiro casamento lésbico exibido em um canal aberto no país, ao lado de Susan (Jessica Hecht). Ela também atuou em filmes populares da década de 1990, como As Namoradas do Papai. Há uma década, porém, a atriz passou por uma transição de carreira inusitada que a fez abandonar Hollywood.

Hoje com 62 anos, Jane trabalha com cura energética, em sessões online e retiros, e está escrevendo uma autobiografia. Em entrevista à People, explicou que a vocação espiritual, manifestada com suas "mãos dançantes", floresceu depois do afastamento da indústria do entretenimento.

Quando ainda vivia na Califórnia, Jane e seu então marido, Karl Fink, sentiram um "chamado". A atriz passou a organizar "círculos das deusas", encontros espirituais para mulheres, com grupos de 15 a 100 pessoas. Mais tarde, em 2015, Jane e Karl se mudaram para o Havaí, onde fundaram a produtora Wild Aloha Studios. Pouco depois, o casal se separou.

"Estávamos produzindo documentários para curandeiros que não se autodenominavam curandeiros, e um em particular, Abdy Electriciteh. Ele me pediu para produzir seus eventos ao vivo", contou Jane à publicação. Por ser uma pessoa tímida, ela sentia que, conforme passava dias apresentando o curandeiro em meio a multidões, uma "fonte de energia ou energia de Deus estava fluindo através de mim".

Em um desses eventos, Jane teve uma experiência transformadora: ela relata que entrou em transe por uma hora e, mais tarde, lhe contaram que suas mãos começaram a dançar. Ela foi encorajada a explorar o dom, o que tem feito desde então.

Jane explica que nunca recebeu nenhum treinamento formal em trabalho energético ou métodos tradicionais de cura - seu dom surgiu naturalmente, totalmente desenvolvido. Ela também não tinha aspirações de ser curandeira. "Eu nunca quis isso e não estava procurando, eu só queria voltar a ser atriz. Era muito mais divertido. Eu via os problemas que os curandeiros tinham", compartilha.