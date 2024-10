Atriz de 'A Usurpadora' morre nos Estados Unidos após parada cardíaca

A atriz mexicana Jessica Jurado, conhecida por interpretar personagens marcantes em novelas como A Usurpadora, faleceu aos 56 anos. A notícia foi confirmada pela Associação Nacional de Intérpretes do México (Andi) na última sexta-feira (11/10), dois dias após o óbito, que ocorreu na quarta-feira (9/10). De acordo com a imprensa local, a atriz sofreu uma parada cardíaca. Jessica morava nos Estados Unidos há mais de 10 anos.

Em comunicado oficial, a Andi lamentou a perda da atriz: “A Associação Nacional de Intérpretes comunica o falecimento da nossa parceira Jéssica Jurado. Atriz mexicana lembrada pela personagem Patrícia Bracho na novela A Usurpadora. Aos seus familiares e amigos enviamos as nossas mais sentidas condolências em nome do Conselho de Administração e Comissão de Fiscalização da Andi”, informou a nota divulgada no Instagram.

Jessica Jurado esteve longe das telas por mais de duas décadas. Seu último trabalho foi na novela Entre el Amor y el Odio, exibida pela Televisa em 2002. Ela também integrou o elenco de Maria do Bairro, estrelada por Thalia em 1995, além de participar de outras produções como Marionetas, Amor en Silencio e Mujer, Casos de la Vida Real. Entretanto, foi o papel de Patricia Bracho em A Usurpadora que a consagrou, interpretando a esposa de Rodrigo Bracho (Marcelo Buquet) e cunhada de Carlos Daniel (Fernando Colunga), personagens centrais da trama protagonizada por Gabriela Spanic.

Apesar de seu sucesso na televisão, Jessica era reservada e se afastou da vida pública, não sendo adepta das redes sociais. Sua morte causou grande comoção entre fãs e colegas da indústria, que lembraram sua contribuição à teledramaturgia mexicana, especialmente em novelas que conquistaram o público brasileiro por meio das exibições no SBT.