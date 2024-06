Atriz briga com cuidadora do pai, chama a polícia e caso vai parar na delegacia

Uma funcionária de longa data de Guilhermina Guinle acusou a atriz de tê-la expulsado da residência onde viveu por 26 anos, além de não ter pagado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A mulher trabalhava na casa de segunda a sábado como cuidadora e doméstica da família.

O caso foi divulgada pelo programa "A Tarde é Sua". De acordo com informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, a funcionária atuava na casa do pai da artista, Luiz Eduardo Guinle, cuidando do idoso por 26 anos. Segundo a funcionária, logo após a morte do pai da atriz, ela foi informada de que seria desligada de suas funções.

Ao cobrar o FGTS, ouviu que não receberia nada, pois não tinha direito ao benefício. A funcionária, então, afirmou que buscaria orientação de um advogado, Guilhermina teria retaliado, intensificando a situação por vingança.

VEJA MAIS

No dia 13 de maio, a funcionária contou que a assessoria jurídica da famosa entrou em contato, informando que ela deveria ir embora da propriedade. E, novamente, a cuidadora perguntou sobre seus direitos trabalhistas, se recusando a sair. Foi aí que Guilhermina a denunciou e chamou a polícia para resolver a questão.

A ocorrência foi registrado na delegacia como violação de domicílio, embora a funcionária negue essa acusação. Ela também abriu um boletim de ocorrência contra Guilhermina Guinle e seu marido, Leonardo Antonelli. A defesa da funcionária alega que se trata de uma ação caluniosa e pretende entrar com uma denúncia devido à falta de pagamento dos direitos trabalhistas.

Antes da situação chegar até a delegacia, a funcionária pediu ajuda aos vizinhos, mandando um áudio no grupo do condomínio: “Gente, a Guilhermina Guinle, com o marido dela, mandou a polícia vir arrombar o apartamento, pra me tirar daqui de cima, do apartamento à força, pra me levar pra delegacia, depois de 26 anos cuidando do pai dela. Ela, pra não pagar os meus direitos trabalhistas, está agindo covardemente comigo. Se alguém puder vir aqui na porta eu agradeço”, declarou.