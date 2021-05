Ator Tom Cruise vende mansão em montanha por R$ 209 milhões

Nada é impossível para Tom Cruise, nem mesmo em meio a pandemia. O astro das telonas conseguiu vender muito bem sua mansão localizada em Telluride, no Colorado. Com menos de um mês à venda no mercado imobiliário, o artista americano conseguiu comprador que pagou exatamente a quantia pedida na oferta inicial do imóvel.

Tom curtiu a casa durante 25 anos durante as férias. O projeto da mansão foi desenhado especialmente para o artista. Com mais de 120 hectares, a mansão possui quatro quartos e mais um casa anexa para hóspedes. Do lado externo, o novo morador ainda encontrará uma área para showmobile.

Em meio as montanhas, o visual tira o fôlego de qualquer ser humano.Quem pode, pode né?