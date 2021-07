Ator sofre infarto em estúdio e está internado, em coma

O ator Rogério Samora, de 62 anos, foi internado após sofrer um infarto nos estúdios da SIC enquanto gravava a novela "Amor, amor", que está no horário nobre da emissora portuguesa. Ele está em coma, em um hospital em Lisboa, em Portugal. As informações são dos jornais Extra e O Público.

"O seu estado é grave, o prognóstico mantêm-se reservado", publicou o noticiário português.

Antes de se sentir mal, o ator estava contracenando com Ricardo Pereira, que é o protagonista da novela e conhecido pelo público do Brasil. Samora, que tem um papel importante no folhetim, foi socorrido rapidamente pelos colegas e equipe de produção da novela, sendo levado logo em seguida para o hospital.

"Estávamos todos lá (nas gravações). A única coisa que desejo agora é receber um telefonema a dizer que o Samora está bem. É o meu desejo e de todos os colegas. Estamos todos a torcer por ele e que recupere rapidamente", disse Ricardo Pereira.