Ator Rafael Cardoso descobre que será pai com outra mulher, logo após reatar com ex-namorada

O ator Rafael Cardoso, 37 anos, poderá ser pai pela terceira vez, com outra mulher. A notícia chegou em meio a volta com a ex-namorada, a influenciadora Vivian Linhares. A vida amorosa de Rafael está movimentada desde a separação com a ex-esposa Mari Bridi. Confira!

Rafael e Mari foram casados por 16 anos. Após o anúncio do divórcio, a vida amorosa do atror está cada vez mais em evidência. Entre as polêmicas, agora Rafael poderá ser pai do terceiro filho e a mulher seria a psicóloga Carol Ferraz, com quem teve um breve relacionamento, afirmou o colunista Leo Dias. Os dois não estariam juntos como casal, mas teriam o filho e, inclusive, já estariam montando o enxoval.

Além da notícia da possível gravidez, Rafael estaria namorando com a influenciadora Vivian Linhares, sua ex-namorada, Vivian e Rafael namoraram por dois meses no começo deste ano.