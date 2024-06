Ator que fez Ivan, em 'Alma Gêmea', é casado com atriz de 'Família É Tudo'; saiba quem

O ator Thiago Luciano, 44 anos, voltou a aparecer na TV com a reprise de "Alma Gêmea", onde ele interpreta Ivan, o amante da grande vilã Cristina (Flávia Alessandra). Um detalhe envolvendo o ator é que, desde 2006, ele é casado com outro grande nome do canal. Trata-se de Lucy Ramos, de 41 anos. A atriz atualmente está no ar em "Família É Tudo", vivendo Paulina.

Em maio deste ano, Lucy postou três fotos com o marido em seu perfil no Instagram. "Esse é o evento canônico de toda exibição de Alma Gêmea: descobrirem que sou casada com o Ivan, meu gatinho. Sim, lindezas… Já são quase 18 anos", escreveu ela, brincando com o nome do personagem.

Thiago Luciano fez apenas quatro novelas na Globo: "Alma Gêmea" (2005), "O Profeta" (2006), "Ciranda de Pedra" (2008) e "Morde & Assopra" (2011). De lá para cá, dedicou seu tempo a outras carreiras no audiovisual. O profissional se tornou diretor e roteirista de filmes e séries. Nos últimos anos, ele dirigiu e roteirizou os longas "Fica Mais Escuro Antes do Amanhecer" (2018), que está na O2 Play, e "O Segundo Homem" (2022), no Star+.

O que acontece com Ivan em Alma Gêmea?

Irmão de Zulmira (Carla Daniel) e mordomo da mansão de Rafael (Eduardo Moscovis), Ivan se envolve com Cristina (Flávia Alessandra) e é manipulado por ela para participar de golpes e maldades da vilã.

Na reta final da novela, ele encontra as joias que foram de Luna (Liliana Castro) e chega a colocar as mãos nas peças, mas é impedido por Ciro (Michel Bercovitch) de levá-las a Cristina.

Ivan tem um final triste na trama, reprisada atualmente no Vale a Pena Ver de Novo. Ele termina Alma Gêmea preso pelas falcatruas que cometeu a mando da vilã.

Alma Gêmea foi escrita por Walcyr Carrasco e exibida originalmente pela Globo em 2005, na faixa das 18h. Esta é a terceira reprise da trama, que já foi exibida no Vale a Pena Ver de Novo em 2009 e no canal Viva em 2022.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)